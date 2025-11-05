Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsinsistent on staying in the hotel for one more day minor boyfriend hanged himself after girlfriend refused
होटल में एक और दिन रुकने की जिद, प्रेमिका के इनकार पर नाबालिग प्रेमी ने लगा ली फांसी

होटल में एक और दिन रुकने की जिद, प्रेमिका के इनकार पर नाबालिग प्रेमी ने लगा ली फांसी

संक्षेप: फर्रुखाबाद के एक कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र एनसीसी का कैडेट भी था। परिजनों ने बताया कि बीती 24 अक्टूबर को वह एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग के लिए कानपुर आया था। मंगलवार की सुबह एक युवती ने उन्हें बेटे के फोन से कॉल किया। उसने बताया कि उनके बेटे ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली।

Wed, 5 Nov 2025 01:54 PMAjay Singh प्रमुख् संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर के हरवंश मोहाल स्थित एक होटल में अपनी प्रेमिका के साथ ठहरे 17 वर्षीय बीएससी के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एनसीसी का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दोनों सोमवार को होटल पहुंचे थे। 18 वर्षीय युवती कानपुर देहात की है, जबकि किशोर फर्रुखाबाद का रहने वाला था। पुलिस ने हादसे की जानकारी किशोर के परिजनों को दी तो कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे किशोर के परिजनों ने युवती पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। वहीं युवती का कहना है कि छात्र उसके साथ होटल में एक और दिन रुकना चाहता था। उसने मना किया तो कहासुनी हो गई। इसके बाद वह बाथरूम चली गई और उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर कमरे में खुद को फांसी लगा ली।

फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित राजेपुर गांव निवासी किसान के तीन बेटे और एक शादीशुदा बेटी है। उनका 17 वर्षीय बेटा फर्रुखाबाद के एक कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। इसके साथ ही वह एनसीसी का कैडेट भी था। परिजनों ने बताया कि बीती 24 अक्टूबर को वह एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग के लिए कानपुर आया था। मंगलवार सुबह एक युवती ने उन्हें बेटे के फोन से कॉल किया। उसने बताया कि उनके बेटे ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि किशोर सोमवार दोपहर से हरवंश मोहाल स्थित होटल ड्रीम इन के प्रथम तल के कमरा नंबर 101 में रुका था। इस दौरान उसके साथ कानपुर देहात की रहने वाली 18 वर्षीय युवती भी मौजूद थी। वह भी किशोर के साथ एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग के लिए आई थी। मंगलवार दोपहर को युवती ने होटल के कर्मचारियों को किशोर के आत्महत्या करने की जानकारी दी। जिसके बाद होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस किशोर को फंदे से उतार कर केपीएम अस्पताल ले गई। जहां इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई।

एक दिन और रुकना चाहता था किशोर

युवती ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि छह माह पहले एनसीसी के एक कैंप में उनकी मुलाकात हुई थी। जिसके बाद उनके बीच प्रेम संबंध हो गए। सोमवार को एनसीसी का कैंप समाप्त होने के बाद वह दोनों होटल में रूके। मंगलवार को उन दोनों को अपने-अपने घर लौटना था। मंगलवार सुबह किशोर उस पर एक दिन और रुकने के लिए कहने लगा। जिस पर उसने रुकने से मना कर दिया। जिसके बाद वह नहाने चली गई, जब वह बाथरूम से निकली तो किशोर कमरे में फंदे से लटकता हुए मिला।

बाथरूम में बाहर से कुंडी लगाकर की आत्महत्या

युवती ने पुलिस को बताया कि किशोर उस पर मंगलवार को भी रुकने का दबाव बना रहा था। उसने रुकने से मना किया तो उनके बीच कहासुनी हो गई। जिसके बाद वह बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने देखने का प्रयास किया तो बाथरूम का दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी थी। हालांकि दरवाजा प्लास्टिक का होने के कारण थोड़ा जोर लगाने पर खुल गया। कमरे में छात्र को फंदे से पंखे के सहारे लटकता देखकर उसके होश उड़ गए। तत्काल उसने घटना की जानकारी होटल के कर्मचारियों को दी।

बड़े भाई ने भेजे थे चार हजार रुपये

किशोर के बड़े भाई ने बताया कि 24 अक्टूबर से भाई कैंप में था। इस दौरान दो नवम्बर को भाई ने फोन कर रुपये समाप्त होने की बात की। जिस पर उन्होंने उसे चार हजार रुपये ऑनलाइन किए थे। इस दौरान उसने कैंप समाप्त होने के बाद घर लौटने की बात की थी।

क्या बोली पुलिस

कानपुर के डीसीपी पूर्वी ने कहा कि किशोर ने फंदा लगाकर जान दी है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। परिवार से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी। किशोर को रूम देने के मामले में होटल संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
