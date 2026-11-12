अंदर अनिल और संजय से हुआ दो बहनों का निकाह, बाहर सुरक्षा में खड़ी रही पुलिस फोर्स
सहारनपुर में हरियाणा से दो भाई बारात लेकर सहारनपुर पहुंचे। यहां दो बहनों के साथ उनका निकाह होना था, लेकिन दूल्हा धर्म से मुस्लिम लेकिन उनके नाम हिंदू थे। इसको लेकर विवाद छिड़ा था। शादी में कहीं बवाल न हो जाए इसको लेकर पुलिस फोर्स तैनात रही।
सहारनपुर/गंगोह, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस सुरक्षा के बीच दो बहनों का निकाह समारोह गुरुवार को संपन्न हो गया। हरियाणा से पहुंची दोनों दूल्हों संजय और अनिल की बारात का लड़की पक्ष के परिजनों और रिश्तेदारों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु ने निकाह की रस्में पूरी कराईं। विवाद की आशंका के चलते समारोह स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि, पूरे आयोजन के दौरान न तो किसी ने विरोध किया और न ही कोई अप्रिय स्थिति सामने आई।
हिसार के छोटी सातरोड गांव निवासी अनिल और जींद जिले के ढांडाखेड़ी निवासी संजय की बारात लेकर परिजन गुरुवार को गंगोह पहुंचे। दोनों दूल्हे आपस में मौसेरे भाई बताए गए हैं। बारात के पहुंचने पर लड़की पक्ष ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों बहनों का निकाह संपन्न कराया गया। शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद दूल्हों के हिंदू नामों को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद विवाह मंडप संचालक को फोन कर समारोह रद्द कराने की धमकी देने का आरोप भी सामने आया था।
दोनों बहनों ने पुलिस से की थी शिकायत
दोनों बहनों ने दो लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने समारोह स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष हाजी तहसीन चौधरी, नगर अध्यक्ष मेहरबान कुरैशी और सरफराज समेत अन्य लोग भी निकाह स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस से शिकायत में नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। दोनों बहनों का निकाह बिना किसी व्यवधान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया।
दूल्हों के हिंदू नामों पर मैरिज होम मालिक को मिली थी धमकी
हिंदू नाम वाले दूल्हों की शादी दो मुस्लिम बहनों के साथ तय होने वाले कार्ड जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो क्षेत्र का माहौल गर्मा हो गया था। निकाह की तैयारियों के बीच मैरिज होम मालिक को समारोह रद करने की धमकी भी मिली थी। इस मामले में बहनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मोहल्ला अनारकली निवासी सगी बहनों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके माता-पिता ने दोनों का निकाह दो भाइयों से तय किया है। समारोह के लिए मोहल्ला मोहम्मद गौरी स्थित बड़े कब्रिस्तान के पास मैरिज होम बुक कराया गया है। बहनों के मुताबिक, दोनों युवक मुस्लिम हैं, लेकिन उनके परिवारों में कई पीढ़ियों से हिंदू नाम रखने की परंपरा चली आ रही है। आरोप है कि इसी बात को लेकर कुछ लोग निकाह का विरोध कर रहे हैं। एक अज्ञात व्यक्ति ने गार्डन मालिक को फोन कर शादी समारोह रद्द करने का दबाव बनाया। साथ ही हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान को बुलाकर हंगामा कराने की धमकी दी। इसके बाद मैरिज होम मालिक भी शादी समारोह कराने से पीछे हट रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।