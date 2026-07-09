दरिंदों के निशाने पर मासूम, बदायूं में कक्षा दो और पीलीभीत में सात साल की बच्ची से रेप
यूपी के बदायूं और पीलीभीत में दो मासूमों को हवस का शिकार बनाया गया है। बदायूं में कक्षा दो की छात्रा से खाली पड़े क्वार्टर में रेप किया गया। पीलीभीत में सात साल की बच्ची को स्कूल लेकर जाकर दरिंदगी की गई है।
यूपी में मासूम बच्चियां भी दरिंदों से सुरक्षित नहीं हैं। यूपी के दो जिलों में दो बच्चियों से युवकों ने रेप किया है। बदायूं में कक्षा दो की छात्रा से खाली क्वार्टर में ले जाकर दरिंदगी की गई। पीलीभीत में स्कूल में ले जाकर सात साल की बच्ची से रेप किया गया। बदायूं में आरोपी को मौके से ही दबोच लिया गया है। जबकि पीलीभीत में आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
बदायू में खाली पड़े मत्स्य विभाग के क्वार्टर में रेप
बदायूं में सैदपुर कस्बे के एक मोहल्ले में रहने वाली कक्षा दो की आठ वर्षीय छात्रा दो बजे स्कूल से लौटी थी। घर पर पहुंची तो परिवार के लोग खेत में मक्का तोड़ने गये थे। इसी बीच दोपहर तीन बजे 35 वर्षीय निजाकत अली वहां पहुंचा और घर के बाहर खेल रही छात्रा को बहलाकर अपने साथ नजदीक ही मत्स्य विभाग के खाली पड़े क्वार्टर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
इसी दौरान यहां से कुछ लोग गुजरे तो उनकी निगाह खाली पड़े मत्स्य विभाग के सरकारी क्वार्टर में बच्ची को निजाकत के साथ देखा। अनहोनी की आशंका के चलते लोगों ने यहां से छात्रा को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल के लिए भेजकर पड़ताल शुरू थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी भी पहुंचे ओर छात्रा से जानकारी ली।
छात्रा ने बताया वह घर के बाहर तभी उक्त युवक निजाकत पहुंचा और उसे लालच देकर अपने साथ ले गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने इस मामले में पाक्सो एक्ट की धाराओं को बढ़ाया। पुलिस ने आरोपी निजाकत को नंदवारी रोड से गिरफ्तार करे जेल भेज दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार निजाकत मानसिक रूप से बीमार है।
पीलीभीत में स्कूल में दरिंदगी
पीलीभीत में थाना घुंघचाई के एक गांव के रहने वाली सात वर्षीय बच्ची के पिता बाहर गए हुए हैं। वह अपनी मां के साथ घर में रहती है। गुरुवार को बच्ची की मां घर से बाहर गई हुई थी। वह घर में अकेली थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला रिश्ते का भाई गुलफाम उसके घर पहुंच गया। वह बच्ची को चीज दिलाने के बहाने दुकान पर ले जाने की बात कह कर गांव के बाहर स्कूल ले गया। वहां गुलफाम ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया तो उनके होश उड़ गए।
मां ने युवक के परिजनों से मामले की शिकायत की। दोनों पक्षों में समझौते को लेकर काफी देर तक वार्ता चली। उसके बाद बच्ची की मां थाने पहुंची और कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने बच्ची की मां की तहरीर पर पड़ोसी गुलफाम पुत्र नूर हसन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। सीओ विधि भूषण के अनुसार बच्ची की मां की तहरीर पर पड़ोसी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।