दरिंदों के निशाने पर मासूम, बदायूं में कक्षा दो और पीलीभीत में सात साल की बच्ची से रेप

यूपी के बदायूं और पीलीभीत में दो मासूमों को हवस का शिकार बनाया गया है। बदायूं में कक्षा दो की छात्रा से खाली पड़े क्वार्टर में रेप किया गया। पीलीभीत में सात साल की बच्ची को स्कूल लेकर जाकर दरिंदगी की गई है।

यूपी में मासूम बच्चियां भी दरिंदों से सुरक्षित नहीं हैं। यूपी के दो जिलों में दो बच्चियों से युवकों ने रेप किया है। बदायूं में कक्षा दो की छात्रा से खाली क्वार्टर में ले जाकर दरिंदगी की गई। पीलीभीत में स्कूल में ले जाकर सात साल की बच्ची से रेप किया गया। बदायूं में आरोपी को मौके से ही दबोच लिया गया है। जबकि पीलीभीत में आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

बदायू में खाली पड़े मत्स्य विभाग के क्वार्टर में रेप बदायूं में सैदपुर कस्बे के एक मोहल्ले में रहने वाली कक्षा दो की आठ वर्षीय छात्रा दो बजे स्कूल से लौटी थी। घर पर पहुंची तो परिवार के लोग खेत में मक्का तोड़ने गये थे। इसी बीच दोपहर तीन बजे 35 वर्षीय निजाकत अली वहां पहुंचा और घर के बाहर खेल रही छात्रा को बहलाकर अपने साथ नजदीक ही मत्स्य विभाग के खाली पड़े क्वार्टर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

इसी दौरान यहां से कुछ लोग गुजरे तो उनकी निगाह खाली पड़े मत्स्य विभाग के सरकारी क्वार्टर में बच्ची को निजाकत के साथ देखा। अनहोनी की आशंका के चलते लोगों ने यहां से छात्रा को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल के लिए भेजकर पड़ताल शुरू थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी भी पहुंचे ओर छात्रा से जानकारी ली।

छात्रा ने बताया वह घर के बाहर तभी उक्त युवक निजाकत पहुंचा और उसे लालच देकर अपने साथ ले गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने इस मामले में पाक्सो एक्ट की धाराओं को बढ़ाया। पुलिस ने आरोपी निजाकत को नंदवारी रोड से गिरफ्तार करे जेल भेज दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार निजाकत मानसिक रूप से बीमार है।

पीलीभीत में स्कूल में दरिंदगी पीलीभीत में थाना घुंघचाई के एक गांव के रहने वाली सात वर्षीय बच्ची के पिता बाहर गए हुए हैं। वह अपनी मां के साथ घर में रहती है। गुरुवार को बच्ची की मां घर से बाहर गई हुई थी। वह घर में अकेली थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला रिश्ते का भाई गुलफाम उसके घर पहुंच गया। वह बच्ची को चीज दिलाने के बहाने दुकान पर ले जाने की बात कह कर गांव के बाहर स्कूल ले गया। वहां गुलफाम ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया तो उनके होश उड़ गए।