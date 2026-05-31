तालाब में डूबे मासूम भाई-बहन; गुस्साए परिजनों ने किया पथराव, पड़ोसियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज
यूपी के प्रयागराज में दो मासूम भाई-बहन की तलाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। नाराज घर वालो ने जमकर पथराव किया।
Prayagraj News: प्रयागराज के कटियारी गांव में रविवार सुबह संदिग्ध हालात में दो मासूम भाई-बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने पड़ोसी परिवार पर दोनों बच्चों को तालाब में डुबोकर मारने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। भीड़ ने पथराव कर पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर शव उठने नहीं दिया। मौके पर पहुंचीं सोरांव विधायक गीता पासी ने भी पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की। करीब साढ़े पांच घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। चारों आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा सका।
उतरांव के सराय इस्माइल निवासी अवधेश कुमार यादव का थरवई के कटियारी (महमदपुर) में ससुराल है। उनकी पांच संतान में 11 वर्षीय मधु और 9 वर्षीय सचिन अपनी ननिहाल में नानी मालती देवी के पास रहकर पढ़ाई करते थे। दोनों बच्चे रविवार सुबह करीब नौ बजे घर से निकले थे। आरोप है कि पट्टीदार शिवमंगल ने घर के पीछे करीब 30 मीटर दूर तालाब से पड़ोसी जगदीश धुरिया और उसके तीन बेटों को दोनों बच्चों का शव निकालते देखा। शिवमंगल के शोर मचाने पर शव तालाब किनारे छोड़कर जगदीश और उसके बेटे फरार हो गए। इसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
शव देखकर बेसुध हुए परिजन
इधर, बच्चों का शव देख परिजन भी बेसुध हो गए। घटनास्थल पर पहुंची थरवई पुलिस से ग्रामीणों की नोकझोंक हुई। गुस्साई भीड़ ने पथराव कर पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। हंगामे की सूचना पर एसीपी थरवई अरुण पराशर और फूलपुर नायब तहसीलदार रविंद्रनाथ गौतम समेत कई थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई। मृत बच्चों के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जगदीश धुरिया और उनके बेटे संतोष कुमार, कल्लू व ननकऊ के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। इस संबंध में एसीपी थरवई अरुण पाराशर ने बताया, तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत के मामले में चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
रामगंगा में डूबे दो दोस्तों के शव मिले
इसी तरह शाहजहांपुर के रामगंगा नदी में हादसा हो गया। हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र स्थित रूपापुर चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र सर्वग्य श्रीवास्तव (17), उत्कर्ष श्रीवास्तव (16) और काव्य सिंह (16) शनिवार शाम स्कूटी से घूमने निकले थे। घूमते-घूमते तीनों अल्हागंज क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के पास रामगंगा नदी किनारे पहुंच गए। वहां स्कूटी खड़ी कर तीनों नदी तट पर टहलने लगे। बताया गया कि इसी दौरान सर्वग्य नदी में उतर गया और गहरे पानी में पहुंचने से डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उत्कर्ष भी पानी में कूद पड़ा, लेकिन वह भी गहरे पानी की चपेट में आ गया। दोनों दोस्तों को डूबता देख तीसरे साथी काव्य ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और परिजनों को सूचना दी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।