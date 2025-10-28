Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsinnocent girl was raped and then strangled to death in chandauli
6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या, भूसा घर में छिपाया शव

6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या, भूसा घर में छिपाया शव

संक्षेप: चंदौली में सोमवार की देर रात छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपित ने शव को पास के भूसा घर में छिपा दिया। परिजनों को बालिका का शव मिलने पर कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है।

Tue, 28 Oct 2025 03:49 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चंदौली
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के चंदौली से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सोमवार की देर रात छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपित ने शव को पास के भूसा घर में छिपा दिया। परिजनों को बालिका का शव मिलने पर कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है।

ये घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां सोमवार की रात 9 बजे बच्ची अपने चाचा के घर से अपने घर वापस आ रही थी। लेकिन अपने घर नहीं पहुंची। इसी बीच वह अचानक गायब हो गई। परिजन उसे ढूंढते हुए घर से कुछ दूरी ही पहुंचे थे कि बच्ची के कपड़े पड़े मिले। वही पास ही स्थित एक भूसा रखे घर के समीप बिस्कुट, टॉफी, कुरकुरे और गुटखे के रैपर बिखरे थे, जिससे परिजनों को संदेह हुआ। खोजते हुए वे भूसा घर में पहुंचे, जहां बच्ची का शव भूसे में रखा हुआ मिला।

ये भी पढ़ें:ससुरालियों ने बंधक बनाकर मारा, अब जीने की इच्छा नहीं बची; युवक ने की खुदकुशी

बच्ची के कपड़ों पर लगे खून और स्थिति के आकलन से दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि बच्ची शाम को घर के बाहर खेल रही थी। अचानक लापता होने पर पूरे गांव में खोजबीन शुरू हुई। ग्रामीणों ने भी मदद की, लेकिन काफी देर तक कोई सुराग नहीं मिला। जब वे पास ही स्थित पड़ोसी के भूसा घर के पास पहुंचे तो बाहर ही उन्हें बच्ची के कपड़े मिले। वहीं, भूसे में शव पाया गया।

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला लग रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फोरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। कपड़े, टॉफी का रैपर और अन्य सामग्री को कब्जे में लिया गया है। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम संदेह के आधार पर गांव के दो लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर जांच में जुटी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |