innocent girl child s family could not cover a distance of 12 km to hospital she died in the siege of flood 12 किलोमीटर का फासला तय न कर सकी मासूम, बाढ़ की घेराबंदी में थम गईं सांसें
12 किलोमीटर का फासला तय न कर सकी मासूम, बाढ़ की घेराबंदी में थम गईं सांसें

राजू की छह साल की बेटी नेहा चार दिनों से बुखार से जूझ रही थी। मोहल्ले के लोग झोलाछाप डॉक्टर से दवा दिलाते रहे। धीरे-धीरे नेहा की हालत बिगड़ती चली गई। परिवारीजन उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे लेकिन चारों ओर बाढ़ का पानी भरा होने से बाहर निकलने को कोई साधन नहीं मिला। वे घर पर ही नेहा का इलाज करते रहे।

Ajay Singh संवाददाता, (मिर्जापुर) शाहजहांपुरTue, 9 Sep 2025 12:03 PM
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी की बाढ़ से घिरे मिर्जापुर के आज़ादनगर मोहल्ले में सोमवार सुबह छह साल की मासूम नेहा की बुखार से मौत हो गई। सरकारी अस्पताल 12 किलोमीटर दूर था। लेकिन बाढ़ के पानी में घिरे होने के कारण बच्ची को लेकर उसके परिवारवाले यह फासला तय न कर सके। इलाज न मिलने की वजह मासूम की सांसें थम गईं इस घटना से परिवार और पूरा मोहल्ला सदमे में है।

मिर्जापुर क्षेत्र में बाढ़ ने जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आजान नगर का राजू 20 दिन तक बाढ़ राहत शिविर में परिवार के साथ रहा था। राजू की छह वर्षीय बेटी नेहा चार दिनों से बुखार से जूझ रही थी। मोहल्ले के लोग झोलाछाप डॉक्टर सेदवा दिलाते रहे। नेहा को कोई फायदा नहीं हो रहा था। धीरे-धीरे नेहा की हालत बिगड़ती चली गई। परिवार के लोग उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे, मगर चारों ओर बाढ़ का पानी भरा होने से बाहर निकलने को कोई साधन नहीं मिला। मजबूर होकर वे घर पर ही नेहा का इलाज करते रहे।

सोमवार सुबह मासूम ने दम तोड़ दिया। नेहा की मौत के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां और पिता गहरे सदमे में हैं। मासूम के खिलौने और कपड़े देखकर परिजन फूट-फूटकर रो रहे हैं। मासूम की मौत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत स्वास्थ्य शिविर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है।

डेढ़ महीने से मोहल्ले में नहीं पहुंची स्वास्थ्य टीम

आजाद नगर के आदिल, नाजिम और साबिर ने बताया कि डेढ़ महीने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में न तो स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम पहुंची है और न ही दवाओं की व्यवस्था की गई है।

सोमवार को फर्रुखाबाद ले जाना था नेहा को

बाढ़ का पानी कम होने पर करीब 15 दिन पहले नेहा को दिखाने फर्रुखाबाद ले जाया गया था, जिसके बाद उसे आराम मिल गया था। परिवार के अनुसार, तीन-चार दिन से नेहा को फिर से तेज बुखार शुरू हो गया। सोमवार को उसे डॉक्टर को दिखाने फर्रुखाबाद ले जाना था, लेकिन चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा होने के कारण रास्ता दुर्गम हो गया था। स्टीमर से ही जाना संभव था। इस्लामनगर से चौरा तक केवल दो स्टीमर ही चल रहे थे। ऐसे में रविवार शाम को राजू बच्ची नेहा को इस्लामनगर लेकर पहुंच गया था, ताकि सोमवार सुबह डॉक्टर तक समय से पहुंच सके।

20 दिन बाढ़ राहत शिविर में भी रहे थे गांव के लोग

मिर्जापुर के इस गांव के लोग करीब 20 दिन तक सड़क किनारे बने बाढ़ राहत शिविर में रहे। तब किसी तरह गुजारा करते रहे। बाढ़ का पानी कम होने पर वे अपने घर लौट आए, लेकिन अब भी आवाजाही की समस्या जस की तस है। न कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और न ही प्राइवेट साधन। बीमार पड़ने पर लोग अस्पताल तक नहीं जा पाते। यही कारण है कि कई मरीज इलाज के अभाव में परेशान हैं और जिंदगी का संघर्ष जारी है।

शाहजहांपुर के सीएमओ डॉ.विवेक मिश्र ने कहा कि घटना दुखद है। अधिक तेज बुखार आने पर मौत हो सकती है। हल्का बुखार आने पर ही चिकित्सक को दिखाना चाहिए था। गांव में टीम लगाकर जांच कराई जा रही है। सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य टीमें पहुंच रहीं हैं। मैं स्वयं इसकी मॉनीटरिंग कर रहा हूं। जहां भी इलाज की जरूरत है, लोगों को कंट्रोल रूम में फोन करने की जरूरत है।

