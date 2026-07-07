मां से बोली मासूम बेटी- कपड़ों में हाथ डालकर गंदी हरकत करते हैं सर, भड़का गुस्सा; प्रिंसिपल गिरफ्तार

मां-बाप कितने भरोसे से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। स्कूल में शिक्षक और प्रिंसिपल ही बच्चों के संरक्षक होते हैं लेकिन यदि यही संरक्षक बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने लगें तो? कानपुर में ऐसी ही एक वारदात सामने आने के बाद स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी इलाके के एक स्कूल में कोचिंग के लिए जाने वाली कक्षा चार की छात्रा ने पढ़ने जाने से इनकार कर दिया। मां ने इसकी वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद मां ने सख्ती से पूछताछ की तो छात्रा बोली कि प्रिंसिपल सर उसे गलत तरीके से छूते हैं। उसके कपड़ों में हाथ डालकर गंदी हरकत करते हैं। 10 साल की मासूम बच्ची ने अपनी मां से बताया कि प्रिंसिपल दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा करते हैं। मां ने ये बातें बच्ची के पिता को बताईं तो उन्होंने छात्रा के साथ पढ़ने वाली अन्य बच्चियों के परिवारीजनों से बात की। उन परिवारीजनों ने अपनी बेटियों से पूछा तो उन्होंने भी प्रिंसिपल के बारे में ऐसी ही बातें बताईं। इसके बाद अभिभावकों का गुस्सा भड़क गया। वे प्रिंसिपल के पास पहुंच गए। आरोप है कि अभिभावकों ने उससे इस बारे में पूछताछ की तो वह भड़क गया और गाली-गलौज पर उतारू हो गया। कुछ अभिभावकों के लिए जाति सूचक बातें भी कीं। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने पाक्सो, एससी एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया।

इस घटना की इलाके में काफी चर्चा है। मिली जानकारी के अनुसार पनकी क्षेत्र में रहने वाले प्राइवेट सेक्टर के एक कर्मचारी की 10 साल की बेटी कक्षा चार की छात्रा है। परिवार अपनी बेटी को नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए तैयारी करा रहा है। इसके लिए वे बेटी को इलाके के एक प्री किड्स स्कूल में कोचिंग पढ़ने के लिए भेजते थे। स्कूल प्रिंसिपल बृजेश ही उनकी बेटी को पढ़ाता था। शनिवार की शाम छात्रा ने कोचिंग जाने से इनकार कर दिया। जिस पर मां ने कोचिंग नहीं जाने का कारण पूछा। सख्ती से पूछताछ करने पर छात्रा फफक कर रो पड़ी।

छात्रा ने बताया कि कोचिंग पढ़ाने वाले बृजेश कुमार पाल उसे गलत तरीके से छूते हैं। कपड़ों के अंदर हाथ डाल अश्लील हरकतें करते हैं। वह अन्य छात्राओं के साथ भी ऐसा करते हैं। जिस पर पिता ने छात्रा के साथ पढ़ने वाली अन्य बच्चियों के परिजनों से बात की। परिजनों ने अपनी बेटियों से पूछा तो उन्होंने भी कोचिंग संचालक पर अश्लीलता करने का आरोप लगाया। जिसके बाद सभी अभिभावक मिलकर प्रिंसिपल से शिकायत करने पहुंचे। आरोप है कि शिकायत पर वह भड़क गया और परिजनों को धमकाते हुए जातिसूचक गाली-गलौज की। पनकी एसीपी अमित चौरसिया ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पाक्सो, एससी एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

कई छात्राओं से करता था अश्लीलता स्कूल प्रिंसिपल बृजेश कुमार पाल पर कोचिंग पढ़ने वाली मासूम छात्राओं के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका मानना है की कोचिंग में पढ़ने वाली ज्यादातर छात्राओं के साथ प्रिंसिपल अश्लीलता करता था। शनिवार को एक छात्रा से मिली जानकारी के बाद उसके पिता ने अन्य छात्राओं के परिजनों से बात की। हालांकि अभी तक सिर्फ तीन छात्रों के परिजन सामने आए हैं। मुकदमा दर्ज कराने वाले अभिभावक ने बताया कि वह अन्य छात्राओं के परिजनों से भी बात करेंगे। दरअसल आरोपी छात्राओं की कम उम्र और उनकी नासमझी का फायदा उठाता था। वह छात्राओं को शिकायत करने पर डराता धमकाता था जिसके चलते छात्राएं अपने घरों में कुछ नहीं बताती थीं। इसी कारण आरापी के हौसले बुलंद थे।