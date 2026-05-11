मां के अवैध संबंध की भेंट चढ़ गई मासूम बेटी, घर आने वाले शख्स ने नाले में डुबोकर मार डाला
10 साल की बच्ची जिला एटा के कस्बा अवागढ़ स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वह 29 अप्रैल को अपनी मां से खेत में गेहूं बीनने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटी मां सहित अन्य ग्रामीणों ने रात भर उसकी तलाश की थी लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका।
UP News : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नाले में मिली छात्रा की लाश के पीछे की कहानी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मां के प्रेमी ने ही अवैध संबंधों का विरोध करने पर उसकी नाले के पानी में डुबोकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के दौरान इस्तेमाल किए गए कपड़े और जूते बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
गांव प्रथ्वी सिंह चिढ़रई निवासी 10 वर्षीय बच्ची जिला एटा के कस्बा अवागढ़ स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वह 29 अप्रैल को अपनी मां से खेत में गेहूं बीनने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटी मां सहित अन्य ग्रामीणों ने रात भर उसकी तलाश की थी लेकिन कहीं सुराग नहीं लग सका था। 30 अप्रैल की सुबह गांव से 800 मीटर दूर छात्रा का शव अर्द्धनग्न अवस्था में नाले में घासफूस के नीचे पड़ा मिला था। पुलिस ने उसकी मां का मोबाइल अपने कब्जे में लेते हुए कई पहलुओं पर जांच की।
पुलिस जांच कर रही थी कि उसके घर किन-किन लोगों का आना जाना रहता था और उसकी मां के फोन पर किन-किन लोगों के फोन आते थे। पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो छात्रा के हत्या की परतें खुलने लगी। पुलिस की जांच में पप्पू उर्फ यासीन अली पुत्र हिकमत अली निवासी ईखू का नाम प्रकाश में आया। रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि छात्रा का हत्यारोपी अंधपुरा से कैंची की पुलिया के निकट कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि छात्रा की मां के साथ उसके अवैध संबंध थे।
पुलिस ने बताया कि छात्रा इन संबंधों को समझती थी और अक्सर उसके घर आने का कड़ा विरोध करती थी और घर में घुसने से रोकती थी। इसलिए उसने अपने रास्ते की रुकावट को हटाने के लिए छात्रा को अकेला पाकर नाले के पास ले गया और पांच फुट गहरे पानी में डूबोकर हत्या कर एवं साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नाले के पानी और झाड़ियों में छिपा दिया।
थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि छात्रा के पिता ने दो साल पहले आत्महत्या कर ली थी। पिछले डेढ़ साल से छात्रा की मां और आरोपी के बीच अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी छात्रा को हो गई थी। इसलिए आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 10 मुकदमा दर्ज हैं। उसे जेल भेज दिया है।
हत्या करने के बाद रात भर घर में रहा आरोपी
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी छात्रा की हत्या करने के बाद अपने घर पहुंच गया था। जब सुबह छात्रा का शव नाले में मिला तो वह घर से फरार हो गया था। कई दिनों तक वह इधर-उधर छिपा रहा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें