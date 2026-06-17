घर के बाहर खेल रहा था 6 साल का मासूम, कार सवार उठाकर ले गए, CCTV में कैद वारदात

मेरठ में छह साल के बच्चे का दिनदहाड़े अपहरण हो गया। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार सवार उठाकर ले गए। परिजनों ने एक युवक को नामजद करते हुए अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

UP News: यूपी के मेरठ में छह साल के एक बच्चे के दिनदहाड़े अपहरण से हड़कंप मच गया है। दरअसल, घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार सवार में उठाकर ले गए। परिजनों ने अमित नाम के युवक को नामजद करते हुए अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कई टीमें लगाकर बच्चे की तलाश में जुट गई है।

ये मामला बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव का है। यहां रहने वाले गुरुसेवक दुबई में नौकरी करते हैं। उनका छह साल का बेटा अंगदवीर मंगलवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था। परिजनों के अनुसार सुबह करीब साढ़े 11 बजे अंगदवीर साइकिल चलाकर घर पहुंचा और साइकिल अंदर खड़ी करने के बाद फिर बाहर खेलने निकल गया। जब काफी देर तक वह दिखाई नहीं दिया तो परिजनों ने तलाश शुरू की। गांव और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

सीसीटीवी ने दिखी वैगनार घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल के पास लगे कैमरा चेक दिया। जिसमें दोपहर 11:32 बजे एक वैगनार कार दिखाई दी। कार के पास अंगद भी नजर आ रहा है। कुछ सेकंड बाद कार हाशिमपुर रोड की ओर जाती दिखाई देती है। पुलिस मान रही है कि बच्चे को इसी वाहन से ले जाया गया। वाहन के रूट को ट्रेस करने के लिए फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं, इस मामले में सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। कई टीमें बच्चे की तलाश में लगाई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। प्राथमिकता बच्चे को सकुशल बरामद करना है।