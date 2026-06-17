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घर के बाहर खेल रहा था 6 साल का मासूम, कार सवार उठाकर ले गए, CCTV में कैद वारदात

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में छह साल के बच्चे का दिनदहाड़े अपहरण हो गया। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार सवार उठाकर ले गए। परिजनों ने एक युवक को नामजद करते हुए अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

घर के बाहर खेल रहा था 6 साल का मासूम, कार सवार उठाकर ले गए, CCTV में कैद वारदात

UP News: यूपी के मेरठ में छह साल के एक बच्चे के दिनदहाड़े अपहरण से हड़कंप मच गया है। दरअसल, घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार सवार में उठाकर ले गए। परिजनों ने अमित नाम के युवक को नामजद करते हुए अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कई टीमें लगाकर बच्चे की तलाश में जुट गई है।

ये मामला बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव का है। यहां रहने वाले गुरुसेवक दुबई में नौकरी करते हैं। उनका छह साल का बेटा अंगदवीर मंगलवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था। परिजनों के अनुसार सुबह करीब साढ़े 11 बजे अंगदवीर साइकिल चलाकर घर पहुंचा और साइकिल अंदर खड़ी करने के बाद फिर बाहर खेलने निकल गया। जब काफी देर तक वह दिखाई नहीं दिया तो परिजनों ने तलाश शुरू की। गांव और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

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सीसीटीवी ने दिखी वैगनार

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल के पास लगे कैमरा चेक दिया। जिसमें दोपहर 11:32 बजे एक वैगनार कार दिखाई दी। कार के पास अंगद भी नजर आ रहा है। कुछ सेकंड बाद कार हाशिमपुर रोड की ओर जाती दिखाई देती है। पुलिस मान रही है कि बच्चे को इसी वाहन से ले जाया गया। वाहन के रूट को ट्रेस करने के लिए फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं, इस मामले में सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। कई टीमें बच्चे की तलाश में लगाई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। प्राथमिकता बच्चे को सकुशल बरामद करना है।

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संपत्ति विवाद भी जांच के दायरे में, गांव में दहशत

पुलिस को जांच में यह जानकारी भी मिली है कि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में पुलिस पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद को संभावित कारण मानकर जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि बच्चे के अपहरण के पीछे एक से अधिक वजह भी हो सकती हैं। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बच्चे की मां गुरप्रीत कौर और दादी बलविंदर कौर से पुलिस ने अलग-अलग पूछताछ की है। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी अलर्ट कर दिया है और सर्विलांस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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