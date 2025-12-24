मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी, कुकर्म के बाद ईंट से कुचला सिर; खंडहर में छोड़ा
छह साल के मासूम बच्चे को बहला फुसलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में ले जाया गया। यह भवन पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, जहां पर बच्चे के साथ दुराचार किया गया। जब बच्चे ने शोर मचाया तो उसके सिर पर आरोपित ने ईंट से कई वार किए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के गैड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में युवक ने मासूम के साथ कुकर्म किया। मामले को छिपाने के लिए सिर को ईंट से कुचल दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपित भाग निकला। खंडहर भवन में अचेतावस्था में मिले मासूम की अस्पताल ले जाते समय सांस टूट गई। सूचना पर पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिले के निवासी आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई चौकाने वाले खुलासे किए हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है जबकि आरोपित की ओर से पूर्व में भी किए गए वारदातों की केस हिस्ट्री को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 23 दिसंबर को थाने में तहरीर दी जिसमें उसने बताया कि उसके छह वर्षीय पोते को बहला फुसलाकर गांव के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में ले जाया गया। यह भवन पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, जहां पर बच्चे के साथ दुराचार किया गया। जब बच्चे ने शोर मचाया तो उसके सिर पर आरोपित ने ईंट से कई वार किए। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। घायलावस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना पाकर एसपी विकास कुमार, एएसपी विशाल पाण्डेय व सीओ उतरौला राघवेन्द्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। रात में ही टीम गठित कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। एसएचओ राजीव कुमार मिश्र की टीम ने बुधवार को गैंड़ास बुजुर्ग के बरईडीह पुलिया के पास से आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्चे को गांव के खंडहर में ले जाते समय कुछ लोगों ने अमन को देख लिया था। अमन के ऊपर कई अन्य बच्चों के साथ दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जांच की जा रही है।
शोर मचाने पर की हत्या
पूछताछ के दौरान हत्यारोपी अमन ने पुलिस को बताया कि वह गलत कार्य व नीयत के उद्देश्य से बच्चे को बहला फुसलाकर खंडहर में तब्दील प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले गया था। पहले उसने बच्चे के साथ अनैतिक दुराचार किया। जब उसने विरोध कर शोर मचाना शुरू किया तो अमन ने बच्चे के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ कई वार किया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अमन वहां से भाग गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अमन पुत्र जमील को निवासी भड़रिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
हत्यारोपी अमन कर चुका है कई बच्चों का शारीरिक शोषण
हत्यारोपी अमन की उम्र भले ही अभी 18 वर्ष हो लेकिन इसके कारनामे बड़े हैं। इसके पहले भी यह ऐसे कई मासूमों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना चुका है। अब पुलिस उसकी पूरी हिस्ट्रीशीट खोलेगी। अमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना है कि अमन ने अबतक कई बच्चों के साथ दुराचार जैसी घिनौने अपराध किए हैं। अब तक यह बचता रहा है। पहली बार यह पुलिस के शिकंजे में आया है।
क्या बोली पुलिस
बलरामपुर के एएसपी विशाल पांडेय ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। दबिश देकर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे मामले समाज के लिए कलंक हैं। इनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। परीक्षण में बालिग होने की पुष्टि पर आरोपित को जेल भेजा गया है।