लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन जुलूस में मातम, डीजे की धमक के बीच मां की गोद में दम तोड़ गई मासूम
यूपी के बलिया में दर्दनाक घटना सामने आई है। लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे की तेज आवाज के चलते एक मासूम ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने डीजे को कब्जे में ले लिया है।
मनियर (बलिया), हिन्दुस्तान संवाद। बलिया के मुड़ियारी गांव में शुक्रवार दोपहर लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे की तेज आवाज के बीच मां की गोद में एक माह की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डीजे को कब्जे में लेने के साथ ऑपरेटर को अपने साथ ले गई। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों का आरोप है कि डीजे की तेज आवाज और कंपन बच्ची की मौत की वजह बने। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
पुलिस के अनुसार शुक्रवार दिन में तकरीबन ढाई बजे मुड़ियारी गांव के दक्षिण टोला स्थित बिंद बस्ती से जुलूस निकाला गया था। इसी दौरान गांव निवासी गोरख गोंड की विवाहित बेटी रीमा अपनी एक माह की बच्ची को गोद में लेकर घर के दरवाजे पर बैठी थी। जुलूस में बज रहे डीजे की आवाज काफी तेज थी। इसी बीच बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन-फानन में बच्ची को लेकर निकट के एक चिकित्सक के यहां पहुंचे, लेकिन तबतक उसकी मौत हो चुकी थी। रीमा करीब 20 दिन पहले ही अपने मायके आई थी। बस्ती में युवकों ने प्रतिमा स्थापित की थी लेकिन विसर्जन जुलूस निकालने और डीजे बजाने को कोई आधिकारिक अनुमति प्राप्त नहीं की थी। प्रभारी थानाध्यक्ष रमेश चंद यादव ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है।
सवाल: उत्सव की आवाज कितनी तेज हो सकती है?
इस घटना ने सार्वजनिक आयोजनों में डीजे की आवाज से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को फिर चर्चा में ला दिया है। चिकित्सकीय अध्ययनों के अनुसार, नवजात शिशुओं का तंत्रिका तंत्र और श्रवण तंत्र अभी विकसित हो रहा होता है। अत्यधिक शोर से उनकी नींद, शारीरिक तनाव प्रतिक्रिया और सामान्य विकास प्रभावित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 65 डेसिबल से अधिक की आवाज इंसानों के लिए हानिकारक हो सकती है, जबकि डीजे और बड़े लाउडस्पीकर्स का शोर 100 से 120 डेसिबल या उससे भी ऊपर पहुंच जाता है, जो नवजात के कोमल तंत्रिका तंत्र को सहन नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी स्थिति का खतरा रहता है।
किन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वस्तुस्थिति का खुलासा हो सकेगा। यदि जांच में साबित होता है कि डीजे संचालक की आपराधिक लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हुई तो बीएनएस की धारा 106 (लापरवाही से मौत) लग सकती है। इसमें पांच साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बीएनएस की धारा 125 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के भी दायरे में आ सकता है। धारा 223 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत भी कार्रवाई संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2000 में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर दूसरों को ध्वनि प्रदूषण झेलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की शांति तथा आराम का भी ध्यान रखना होगा।
यूपी में पहले भी हो चुके है हादसे
सितंबर 2026 में बलरामपुर में कक्षा दो में पढ़ने वाली सात साल की बच्ची की मौत हो गई थी। गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान स्कूल के पास तेज डीजे बजने के बीच छात्रा वैष्णवी की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने डीजे मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। इस मामले में बीएनएस की धारा 105 और 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही 24 अक्तूबर 2026 को सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र में भी दो दिन की नवजात की मौत का आरोप प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज डीजे बजाने पर लगा। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर जांच की लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।
मिर्जापुर में पिछले वर्ष पंचमी के भरत मिलाप कार्यक्रम के दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे जायसवाल कॉलोनी के 50 वर्षीय तोता यादव की मौत का कारण बन गया। हालांकि, इस मामले में परिजनों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आजमगढ़ की माहुल नगर में भी दुग्ध व्यवसायी मनोज अग्रहरि की जान चली गई। वह हृदय रोग और मधुमेह से पीड़ित थे। जौनपुर में गत 19 अक्तूबर को रामपुर क्षेत्र के जमालापुर में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रवि सिंह उर्फ टोनी की पंडाल के पास हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस समय भी डीजे की तेज आवाज को कारण बताया गया था। घटना के अगले दिन मुकदमा दर्ज किया गया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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