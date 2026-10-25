जेल के सेप्टिक टैंक में कूदकर बंदी ने सुसाइड किया, CCTV में कैद; हेड वार्डर समेत 2 सस्पेंड

फिरोजाबाद जिला जेल में हत्या के मामले में 31 माह से बंद विचाराधीन कैदी जितेंद्र उर्फ करूआ ने रविवार सुबह सेप्टिक टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद टैंक खाली कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लापरवाही के आरोप में दो वार्डर निलंबित किए गए हैं।

फिरोजाबाद, हिन्दुस्तान संवाद: जिला जेल में हत्या के मामले में 31 माह से बंद विचाराधीन कैदी ने रविवार सुबह सेप्टिक टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। कैदी के कूदने पर मशीन की मदद से टैंक खाली कराया गया, लेकिन तब तक बंदी की मौत हो चुकी थी। इस मामले में लापरवाही पर दो वार्डर निलंबित कर दिए गए हैं। थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव सराय अकबरपुर निवासी जितेंद्र उर्फ करूआ पुत्र रनवीर सिंह हत्या के एक मामले में जिला जेल में पिछले 31 माह से बंद था। वह बैरक नंबर पांच में रहता था। बताया जाता है कि रविवार सुबह पौने सात बजे वह बैरक से निकलकर अचानक परिसर स्थित सेप्टिक टैंक के पास पहुंच गया। ड्यूटी पर तैनात वार्डन कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने ढक्कन खोला और कूद गया। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही जेल अधीक्षक अमित चौधरी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए।

बंदी को बाहर निकालने के लिए तत्काल टैंक खाली कराने की व्यवस्था की गई। मशीन की मदद से टैंक खाली कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर नारखी थाना पुलिस पहुंची। डीएम संतोष कुमार शर्मा एवं एसएसपी आदित्य लांग्हे भी जिला जेल पहुंच गए। उन्होंने जेल प्रशासन से जानकारी ली। पुलिस ने शव को टैंक से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी होने पर मृतक का छोटा भाई हरवेंद्र परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मोर्चरी पहुंच गया। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र अविवाहित था और तीन भाइयों में सबसे बड़ा था।