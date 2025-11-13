Hindustan Hindi News
यूपी में महिला से बर्बरता, बेरहम हुए ससुरालीजन, बहू के उतरवाए कपड़े, प्राइवेट पार्ट को पहुंचाया नुकसान

यूपी में महिला से बर्बरता, बेरहम हुए ससुरालीजन, बहू के उतरवाए कपड़े, प्राइवेट पार्ट को पहुंचाया नुकसान

संक्षेप: आगरा से जो मामला सामने आया है वह मानवता को झकझोर देने वाला है। विवाहिता ने ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट और उत्पीड़न की वजह मुकदमे में नहीं लिखाई गई है।

Thu, 13 Nov 2025 10:17 PMDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
यूपी में दहेज उत्पीड़न के मुकदमे आए दिन दर्ज होते हैं। आगरा से जो मामला सामने आया है वह मानवता को झकझोर देने वाला है। विवाहिता ने ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट और उत्पीड़न की वजह मुकदमे में नहीं लिखाई गई है। महिला की शादी दो साल पहले दूरा, फतेहपुरसीकरी निवासी राजू के साथ हुई थी। महिला के शरीर पर जगह-जगह नीले निशान पड़े हुए हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुरालीजनों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। बिना किसी बात के पति गंदी गालियां देते थे। कभी भी मारपीट कर देते थे।

नौ नवंबर को ससुरालीजनों ने सारी हदें पार कर दीं। उसे बेरहमी से पीटा। निर्वस्त्र कर दिया। दिनभर उसे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं दिए। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी प्रहार किए गए। वह दर्द से चीखती रही। हाथ जोड़ती रही। किसी को उस पर दया नहीं आई। उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। उसे जान से मारने की कोशिश की गई। उसे डंडों से पीटा गया। जमीन पर गिराकर लात-घूंसे भी मारे। उसकी आंख, सिर और हाथ में चोट है। मुकदमे में पति राजू, ससुर आनंदी, जेठ संतोष, सुभाष, जेठानी भगवती, गीता को नामजद किया गया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता ने मुकदमे में पति पर आमानवीय कृत्य के आरोप लगाए हैं।

जांच में आरोप सही निकले तो आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवाहिता का मेडिकल कराया गया है। जरूरत पड़ने पर उसके बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि निर्वस्त्र करके रखने के आरोप में कितनी सच्चाई है। इसके लिए पुलिस की टीम विवाहिता की ससुराल जाएगी। गांव में लोगों से बातचीत की जाएगी। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

