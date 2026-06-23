अंतरजातीय लव मैरिज से नाराज ससुरालियों ने दामाद का किया कत्ल, ससुर, साले और सलहज समेत 7 FIR
यूपी के हरदोई में अंतरजातीय लव मैरिज से नाराज ससुरालियों ने दामाद का कत्ल किया। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामले में ससुर, चचिया ससुर, साले और सलहज समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया है।
यूपी के हरदोई जिले में अंतर जातीय लव मैरिज पर युवकों की हत्या का मामला सामने आया है।प्रेम विवाह से नाराज ससुरालियों ने सोमवार रात युवक को पीट-पीटकर मार डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामले में ससुर, चचिया ससुर, साले और सलहज समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस ने बताया कि बेहटागोकुल थाना क्षेत्र के गांव ग्राम बदरुद्दीनपुर निवासी 35 वर्षीय विवेक उर्फ गौरा ने करीब डेढ़ साल पहले अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। इससे दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी। सोमवार शाम को विवेक अपना ऑटो लेकर घर आ रहा था। इसी बीच ऑटो की टक्कर चचेरे साले बलराम के ठेले से हो गई। इसपर दोनों में गाली-गलौज फिर मारपीट हो गई। आसपास के लोगों ने बीचबचाव कर दिया। रात करीब आठ बजे दोनों में एक बार फिर कहासुनी शुरू हो गई। विवेक तैश में आकर बलराम के घर में घुस गया। इसपर ससुरालियों ने विवेक को जमकर पीटा और कमरे में बंदकर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने उसे घर से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से सीएचसी बावन भेजा। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रात करीब एक बजे विवेक की मौत हो गई।
मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही
पुलिस ने विवेक के ससुर रामगोपाल उर्फ नानक, चचिया ससुर श्याम कुमार, विजय कुमार, साले बलराम, सलहज उमा, रामकांठी और लक्ष्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी मार्कण्डेय सिंह ने बताया कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें