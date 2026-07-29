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यूपी: कैंसर से जूझ रहे मरीजों पर नई आफत, बाजार से कीमोथेरेपी के इंजेक्शन गायब; डेढ़ गुना हुई कीमत

By Ajay Singh
गोरखपुर
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लगभग दो दर्जन कंपनियां इन दवाओं का निर्माण करती हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में शामिल किया। युद्ध के चलते कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं तो इन दवाओं की MRP डेढ़ गुना कर दी गई। पूर्वांचल में करीब तीन महीने से दिक्कत है। जबकि प्रदेश के कई अन्य शहरों में 1 महीने से उपलब्धता नहीं है।

injections of chemotherapy disappears from the market
कैंसर से जूझ रहे मरीजों पर नई आफत, बाजार से कीमोथेरेपी के इंजेक्शन गायब

मनीष मिश्र, गोरखपुर

कैंसर से जूझ रहे मरीजों को एक नई आफत का सामना करना पड़ रहा है। इन मरीजों की कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन यूपी के बाजार से गायब हो गए हैं। पूर्वांचल में करीब तीन महीने से कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लेटिन इंजेक्शन की किल्लत है जबकि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ में भी एक महीने से इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। निर्माता कंपनियों की ओर से ही दवा की सप्लाई नहीं हो पा रही है। लखनऊ के कैंसर संस्थान और पीजीआई समेत कुछ अस्पतालों में विकल्प का इस्तेमाल हो रहा है, जो काफी महंगा है। जानकारों के मुताबिक, मूल्य नियंत्रण और किल्लत की वजह अमेरिका-ईरान युद्ध है।

बीआरडी मेडिकल कालेज के कैंसर रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. आरके रावत के मुताबिक, ये इंजेक्शन कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में मदद करते हैं। इन्हें कीमोथेरेपी की अन्य दवाओं के साथ कॉम्बीनेशन में दिया जाता है। करीब तीन महीने से इन दवाओं की दिक्कत है।

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औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में शामिल है इंजेक्शन

पूर्वी यूपी की थोक दवा मंडी भालोटिया में इंजेक्शन के सप्लायर शिव केडिया ने बताया कि लगभग दो दर्जन कंपनियां इन दवाओं का निर्माण करती हैं। इसके महत्व को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने इन्हें डीपीसीओ (औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश) में शामिल किया। युद्ध के चलते कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं तो सरकार ने भी एमआरपी डेढ़ गुना कर दी है। अब अगस्त के तीसरे सप्ताह तक इन दवाओं की आपूर्ति की उम्मीद है।

ज्यादातर कैंसर मरीजों के लिए जरूरी

मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ मिश्रा और कैंसर सर्जन डॉ. आलोक तिवारी के मुताबिक, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, कोलन, स्टमक, गॉल ब्लेडर कैंसर के मरीजों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लेटिन का निर्माण प्लेटिनम के अर्क से होता है। इन इंजेक्शनों की उपलब्धता न होने से मरीजों के इलाज शेड्यूल पर असर पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि इन दवाओं का सटीक विकल्प नहीं हैं। मेरठ में फार्मास्यूटिकल कंपनी के निदेशक नीरज कौशिक ने बताया कि युद्ध के कारण इस इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाला प्लेटिनम बहुत महंगा हो गया है, इसलिए दवा कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी है।

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आपूर्ति जल्द बहाल होने की उम्मीद

आगरा में एक महीने पहले तक इंजेक्शन की किल्लत थी। कंपनियों ने प्लेटिनम के दाम बढ़ने पर इंजेक्शन बनाना बंद कर दिया था क्योंकि निर्माण की लागत एमआरपी से भी ज्यादा पहुंच गयी थी। फार्मा कंपनियों के अनुरोध पर सरकार ने करीब एक महीने पहले एमआरपी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। अब इंजेक्शन की आपूर्ति होने लगी है। वहीं कानपुर दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सैनी ने बताया कि दोनों इंजेक्शन की आपूर्ति तीन दिनों में होने की उम्मीद है। हरियाणा के करनाल स्थित डिपो से इंजेक्शनों की खेप रवाना कर दी गई है। हालांकि बरेली के निजी मेडिकल कालेज में सीधे कंपनी से अनुबंध की वजह से दिक्कत नहीं हुई।

डीपीसीओ के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य

दवा एमजी पुराना मूल्य नया मूल्य

कार्बोप्लेटिन 450 2800 4300

सिस्प्लेटिन 50 390 575

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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