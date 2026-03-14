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बीच सड़क मुर्गा बनाया, पैरों में नाक रगड़वाई; जमानत पर छूटे दबंग की बुजुर्ग से अमानवीयता

Mar 14, 2026 02:29 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, पुवायां (शाहजहांपुर)
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शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र के नाहिल गांव में बुजुर्ग को बीच सड़क मुर्गा बनाकर पैरों में नाक रगड़वाने का वीडियो वायरल हुआ है। विवाद के बाद कुछ लोगों ने यह हरकत की। चार आरोपियों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

बीच सड़क मुर्गा बनाया, पैरों में नाक रगड़वाई; जमानत पर छूटे दबंग की बुजुर्ग से अमानवीयता

शाहजहांपुर जिले के पुवायां क्षेत्र के नाहिल गांव में एक बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग को डंडा दिखाकर बीच सड़क पर मुर्गा बनवाते हुए और पैरों में नाक रगड़वाकर माफी मंगवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार

बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले गांव में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उस दौरान गांव के एक बुजुर्ग बीच-बचाव करने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने बुजुर्ग के साथ गाली-गलौज की और मारपीट भी की। इस घटना से आहत बुजुर्ग के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और शांति भंग की आशंका में उनका चालान कर दिया था। हालांकि बाद में आरोपियों को जमानत मिल गई। जमानत पर छूटने के बाद गांव में फिर से दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

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बुजुर्ग को मुर्गा बनाया, पैरों में नाक रगड़वाई

बताया जाता है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया और बुजुर्ग को बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। आरोप है कि बुजुर्ग से पैरों में नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई गई। इस दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया और पुलिस हरकत में आई।

चार लोगों को खिलाफ एफआईआर

नाहिल गांव निवासी उमाशंकर उर्फ लल्लू ने इस मामले में गांव के चार लोगों—विवेक पुत्र मनोज, मनोज पुत्र पप्पू, छुन्नू पुत्र अशोक और विक्कू के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। उमाशंकर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके साथी राम बहादुर के साथ भी मारपीट की और उन्हें धमकाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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इस संबंध में पुवायां के कोतवाल रवि करन सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी पुवायां प्रवीण मलिक ने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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