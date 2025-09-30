यूपी में अमानवीय हरकत: प्रेमी के उकसाने पर मां ने बच्चे के प्राइवेट पार्ट में ठूंस दी झाड़ू

यूपी के मेरठ से एक महिला का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अवैध संबंधों में बाधा बनने पर एक महिला ने प्रेमी के उकसाने पर अपने मासूम बेटे के प्राइवेट पार्ट में झाड़ू ठूंस दी। घर लौटने पर मासूम ने पिता से शिकायत की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

यूपी के मेरठ से एक महिला का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अवैध संबंधों में बाधा बनने पर एक महिला ने प्रेमी के उकसाने पर अपने मासूम बेटे के प्राइवेट पार्ट में झाड़ू ठूंस दी। घर लौटने पर मासूम ने पिता से शिकायत की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंगलवार को पति ने बच्चों के साथ जाकर एसएसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अफसरों ने मेडिकल पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

मेडिकल क्षेत्र निवासी युवक ने बताया उसकी शादी 13 साल पहले हुई थी। पत्नी आए दिन परिवार में झगड़ा करती थी। 10 साल पहले वह पत्नी को लेकर परिवार से अलग हो गया। आरोप है कि कुछ समय बाद पत्नी इंस्टाग्राम पर एक अन्य युवक से चैटिंग करने लगी। देर रात तक पत्नी को मोबाइल में व्यस्त देख जब उसने मोबाइल चेक किया तो अश्लील चैट और रिकॉर्डिंग मिली।