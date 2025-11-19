यूपी में सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का शव नाले में मिला, मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी

मूलरूप से जगराम चौराहा कटरा निवासी 56 वर्षीय सुधीर कुमार नैनी के दुर्गा नगर कॉलोनी महेवा में रहते थे। परिवार में पत्नी अंबालिका, बेटी अदिति और बेटे वैभव हैं। वह सूचना विभाग में उप निदेशक थे और लखनऊ मुख्यालय में तैनात थे। वर्तमान में फतेहपुर के उप निदेशक पद पर संबद्ध थे। परिजनों के मुताबिक, वह मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे बाजार जाने की बात कहकर घर से झोला लेकर पैदल ही निकले थे। देर शाम तक घर न लौटने पर उनके नंबर पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल बंद था। परेशान परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच जार्जटाउन क्षेत्र में पूर्व सीजेआई के आवास के पास स्थित नाले में शव मिला। पूर्व सीजेआई के सुरक्षाकर्मी की सूचना पर रात लगभग डेढ़ बजे पहुंची पुलिस ने शव नाले से बाहर निकलवाया। पुलिस ने उनके मोबाइल को चार्ज कर ऑन किया तो भोर में लगभग चार बजे कॉल आने पर उनकी पत्नी से बात हुई। मौत की खबर पाकर उप निदेशक की पत्नी अंबालिका बच्चों के साथ जार्जटाउन थाने पहुंची। पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर शव की पहचान कराई। सुधीर कुमार तीन भाइयों में सबसे छोटे थे।