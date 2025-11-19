यूपी में सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का शव नाले में मिला, मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी
संक्षेप: यूपी के फतेहपुर के सूचना डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रयागराज के जार्जटाउन क्षेत्र के नाले में उनका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यूपी के फतेहपुर के सूचना उप निदेशक सुधीर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार देर रात प्रयागराज के जार्जटाउन क्षेत्र के नाले में उनका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी होने हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की छानबीन में लगी है।
मूलरूप से जगराम चौराहा कटरा निवासी 56 वर्षीय सुधीर कुमार नैनी के दुर्गा नगर कॉलोनी महेवा में रहते थे। परिवार में पत्नी अंबालिका, बेटी अदिति और बेटे वैभव हैं। वह सूचना विभाग में उप निदेशक थे और लखनऊ मुख्यालय में तैनात थे। वर्तमान में फतेहपुर के उप निदेशक पद पर संबद्ध थे। परिजनों के मुताबिक, वह मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे बाजार जाने की बात कहकर घर से झोला लेकर पैदल ही निकले थे। देर शाम तक घर न लौटने पर उनके नंबर पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल बंद था। परेशान परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच जार्जटाउन क्षेत्र में पूर्व सीजेआई के आवास के पास स्थित नाले में शव मिला। पूर्व सीजेआई के सुरक्षाकर्मी की सूचना पर रात लगभग डेढ़ बजे पहुंची पुलिस ने शव नाले से बाहर निकलवाया। पुलिस ने उनके मोबाइल को चार्ज कर ऑन किया तो भोर में लगभग चार बजे कॉल आने पर उनकी पत्नी से बात हुई। मौत की खबर पाकर उप निदेशक की पत्नी अंबालिका बच्चों के साथ जार्जटाउन थाने पहुंची। पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर शव की पहचान कराई। सुधीर कुमार तीन भाइयों में सबसे छोटे थे।
थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल के पास से बीयर की केन, प्लास्टिक का गिलास और कुरकुरे का पैकेट मिला है। पास ही एक झोला भी था जिसमें कपड़े का एक टुकड़ा और सौ रुपये का नोट था। उप निदेशक जार्जटाउन कैसे पहुंचे, वास्तव में उनके साथ क्या हुआ, वह अकेले थे या कोई और साथ था, इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए।