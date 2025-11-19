Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsInformation Department Deputy Director dead body was found in a drain, causing a stir; up police are investigating
यूपी में सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का शव नाले में मिला, मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी

यूपी में सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का शव नाले में मिला, मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी

संक्षेप: यूपी के फतेहपुर के सूचना डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रयागराज के जार्जटाउन क्षेत्र के नाले में उनका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Wed, 19 Nov 2025 09:28 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के फतेहपुर के सूचना उप निदेशक सुधीर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार देर रात प्रयागराज के जार्जटाउन क्षेत्र के नाले में उनका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी होने हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की छानबीन में लगी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलरूप से जगराम चौराहा कटरा निवासी 56 वर्षीय सुधीर कुमार नैनी के दुर्गा नगर कॉलोनी महेवा में रहते थे। परिवार में पत्नी अंबालिका, बेटी अदिति और बेटे वैभव हैं। वह सूचना विभाग में उप निदेशक थे और लखनऊ मुख्यालय में तैनात थे। वर्तमान में फतेहपुर के उप निदेशक पद पर संबद्ध थे। परिजनों के मुताबिक, वह मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे बाजार जाने की बात कहकर घर से झोला लेकर पैदल ही निकले थे। देर शाम तक घर न लौटने पर उनके नंबर पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल बंद था। परेशान परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच जार्जटाउन क्षेत्र में पूर्व सीजेआई के आवास के पास स्थित नाले में शव मिला। पूर्व सीजेआई के सुरक्षाकर्मी की सूचना पर रात लगभग डेढ़ बजे पहुंची पुलिस ने शव नाले से बाहर निकलवाया। पुलिस ने उनके मोबाइल को चार्ज कर ऑन किया तो भोर में लगभग चार बजे कॉल आने पर उनकी पत्नी से बात हुई। मौत की खबर पाकर उप निदेशक की पत्नी अंबालिका बच्चों के साथ जार्जटाउन थाने पहुंची। पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर शव की पहचान कराई। सुधीर कुमार तीन भाइयों में सबसे छोटे थे।

ये भी पढ़ें:यूपी के मदरसों को अपराध का अड्डा नहीं बनने देंगे, योगी के मंत्री राजभर बोले
ये भी पढ़ें:वोटर दो जगह नहीं भरें SIR फॉर्म नहीं तो एक साल सजा, चुनाव आयोग की चेतावनी

थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल के पास से बीयर की केन, प्लास्टिक का गिलास और कुरकुरे का पैकेट मिला है। पास ही एक झोला भी था जिसमें कपड़े का एक टुकड़ा और सौ रुपये का नोट था। उप निदेशक जार्जटाउन कैसे पहुंचे, वास्तव में उनके साथ क्या हुआ, वह अकेले थे या कोई और साथ था, इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Prayagraj News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |