मुस्कान की मासूम बेटी के लिए मुंबई से मेरठ पहुंचा इंफ्लुएंसर, पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार, कोर्ट में आवेदन
नीला ड्रम कांड से चर्चित सौरभ हत्याकांड में फांसी की सजा पा चुकी मुस्कान की जेल में ही पैदा हुई मासूम बेटी के लिए मुंबई से एक इंप्लुएंसर मेरठ पहुंचा है। उसने मासूम को गोद लेने और पूरी जिम्मेदारी संभालने की इच्छा जताते हुए जिला कोर्ट में आवेदन किया है।
मेरठ, कार्यालय संवाददाता। नीला ड्रम से चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा पा चुकी उसकी पत्नी मुस्कान की 10 माह की बेटी मन्नत उर्फ राधा के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए मुंबई के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मेरठ जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। फैजान ने बच्ची की परवरिश, शिक्षा, चिकित्सा और शादी तक का खर्च उठाने की इच्छा जताते हुए इसके लिए अनुमति मांगी है। हत्याकांड के बाद गिरफ्तार मुस्कान ने जेल में ही बच्ची को जन्म दिया था।
मुंबई से फैजान अंसारी बुधवार को मेरठ पहुंचे और अदालत में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वह बच्ची की बेहतर परवरिश करने में सक्षम हैं और उसके पालन-पोषण से लेकर पढ़ाई, इलाज तथा अन्य जरूरतों का खर्च उठा सकते हैं। उन्होंने राधा के विवाह तक उसकी जिम्मेदारी निभाने की पेशकश की है। फैजान ने अपनी आर्थिक स्थिति और क्षमता की जांच कराने की बात भी कही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह बच्ची की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। फैजान के मुताबिक, मुस्कान और उसकी बेटी से संबंधित खबरें सामने आने के बाद उन्होंने बच्ची की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया।
डीजीसी बोले, फिलहाल संभव नहीं प्रक्रिया
डीजीसी केके चौबे के अनुसार, मौजूदा स्थिति में यह प्रक्रिया संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मां की इच्छा के बिना ऐसा करना संभव नहीं है और निर्धारित आयु तक बच्चे के मां के साथ रहने से संबंधित प्रावधान भी लागू होते हैं। यदि फैजान प्रशासन के माध्यम से बच्ची के भरण-पोषण में सहायता करना चाहते हैं, तो इस प्रस्ताव पर भी निर्धारित प्रक्रिया और आयु संबंधी प्रावधानों के अनुसार ही आगे विचार किया जा सकेगा।
नीला ड्रम कांड के नाम से मशहूर हुआ हत्याकांड
मेरठ का सौरभ हत्याकांड नीला ड्रम कांड के नाम से पूरे देश में चर्चित है। पिछले साल मार्च में पति सौरभ को पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मार डाला था। चाकू से उसकी हत्या करने के बाद शव के कई टुकड़े किए थे। इसके बाद नीले ड्रम में शव के टुकड़े डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया था। इतनी जघन्य हत्याकांड के बाद प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल टूर पर भी निकल गई थी। वहां से लौटने पर करीब 15 दिन में मामले का खुलासा हुआ और मुस्कान-साहिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय मुस्कान प्रेग्नेंट थी। हालांकि अभी साफ नहीं है कि बच्ची सौरभ की है या कातिल साहिल की। सौरभ और मुस्कान के परिवारों ने भी उससे दूरी बनाई हुई है। ऐसे में मुस्कान को फांसी की स्थिति में बेटी को लेकर चिंता बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।