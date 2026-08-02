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बसपा के प्रथम परिवार में घमासान, मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक को दोबारा पार्टी से निकाला

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद के ससुर और अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को बसपा से निकाल दिया है। उन्होंने कल ही अशोक सिद्धार्थ से चार राज्यों का प्रभार छीन लिया था। मायावती ने साफ किया है कि अब अशोक सिद्धार्थ को कतई पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा।

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मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक को दोबारा पार्टी से निकाला

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रथम परिवार की खटपट एक बार फिर सामने आ गई है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को एक बार फिर बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने शनिवार को ही अशोक सिद्धार्थ से चार राज्यों का प्रभार छीन लिया था। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अशोक सिद्धार्थ को भविष्य में उत्तर प्रदेश में कुछ जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। इसी बीच रविवार को मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अशोक सिद्धार्थ के बसपा से निष्कासन का ऐलान करते हुए यह भी साफ कर दिया कि अब उन्हें पार्टी में वापस कतई नहीं लिया जाएगा।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा- जैसा कि सर्वविदित है कि अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खा़सकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बसपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता और दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं, बल्कि केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी दी जायेगी। लेकिन उसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बसपा कोआर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई वहां इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन राज्यों से भी इनकी अनुशासनहीनता यानी पार्टी के दिशा-निर्देश के उल्लंघन की खबरें लगातार आती रहीं। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी उनमें सुधार नहीं आया। इस वजह से कल यानी शनिवार को अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था।

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इन खबरों पर नाराज हुई बसपा प्रमुख

बसपा प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि राज्यों का प्रभार छीने जाने के बाद यूपी में इनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर फैलाई गईं। यह पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर अगले यूपी विधानसभा आमचुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षडयंत्र है। उन्होंने कहा कि इस वजह से पार्टी और मूवमेन्ट के हित में अशोक सिद्धार्थ को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापस नहीं लिया जायेगा।

रणधीर सिंह बेनीवाल भी निष्कासित

बसपा प्रमुख मायावती ने रणधीर सिंह बेनीवाल (निवासी ज़िला सहारनपुर) को भी निष्कासित कर दिया है। उन्होंने लिखा कि बसपा कोआर्डिनेटर के रूप में उन्हें पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कशमीर की भी कुछ ज़िम्मेदारी दी गयी थी। उनके खिलाफ भी अनुशासनहीनता और पार्टी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रही हैं। अब रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी और मूवमेन्ट के हित के मद्देनज़र तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

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रामजी गौतम को मिली जिम्मेदारी

मायावती ने आगे लिखा कि यहां यह भी अवगत कराना है कि शनिवार को पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किये गये फेरबदल में रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद को अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी फिर से प्रभारी बनाया गया है जो पंजाब के आगामी विधानसभा आम चुनाव तक ही नहीं बल्कि आगामी लोकसभा आमचुनाव तक भी अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाते रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि बसपा नेतृत्व का वर्तमान में यह नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कोआर्डिनेटर आदि के रूप में यूपी के बाहर के राज्यों की अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी ज़िम्मेदारी पर नहीं लगाया जायेगा।

मायावती ने इसके साथ ही, पार्टी के लोगों से ख़ास तौर पर अपील है कि वे ऐसे सभी शरारती और षडयंत्रकारी तत्वों से पूरी तरह से ज़रूर सावधान रहें जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की अपनी बसपा सरकार बनाने के पूरे ज़िद के साथ लगे अभियान को किसी ना किसी बहाने से ध्यान भटकाने यानी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वे ग़रीबों, दलितों, शोषितों, उपेक्षितों आदि की अम्बेडकरवादी पार्टी बसपा के खिलाफ पार्टियों के षडयंत्र का हथियार बनने से अपने आपको बचाएं। झूठे और ग़लत तथ्यों को प्रचारित ना करें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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