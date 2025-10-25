मोहब्बत में बेवफाई: शादी से मुकरने पर प्रेमी से मिलने घर पहुंची युवती, चौखट पर खा लिया जहर
यूपी के बरेली से मोहब्बत में बेवफाई का मामला सामने आया है। एक युवती ने प्यार में धोखा खाने के बाद शनिवार को प्रेमी के घर के बाहर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।मामला बारादरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, युवती का मोहल्ले के ही एक युवक से आठ साल से प्रेम संबंध था। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का लगातार शारीरिक शोषण किया।
कुछ समय पहले वह दुबई काम करने चला गया था। तब भी दोनों फोन पर सम्पर्क में रहे और युवक उसे लगातार शादी की दिलासा देता रहा। करीब एक सप्ताह पहले युवक दुबई से लौट आया। इस पर युवती ने शादी करने को कहा तो युवक ने दहेज में 10 लाख रुपये और स्पोर्ट्स बाइक की मांग रख दी। युवती के परिजन ने असमर्थता जताई तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया।
घर पहुंची तो धक्का देकर निकाला
शनिवार को युवती जब प्रेमी के घर शादी की बात करने पहुंची तो उसकी मां ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। अपमान और धोखे से आहत युवती ने घर के बाहर ही जहर खा लिया। युवती सड़क पर तड़पने लगी तो आस-पड़ोस के लोगों ने परिजनों को सूचना दी। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, युवती की हालत गंभीर है।
नौकरी लगने के बाद युवक ने दिया धोखा तो प्रेमिका ने अपना हाथ काटा
वहीं दूसरी ओर हाथरस में भी प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने से आहत होकर एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। दरअसल मुरसान कस्बा के एक मोहल्ले के रहने वाले एक युवक की नौकरी लगने के बाद अपनी प्रेमिका से छुटकारा पाने की भनक जब प्रेमिका को हुई तो वह अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। वहां उसने जमकर हंगामा काटा। युवती ने बताया कि उसके प्रेमी का नंबर यूपी पुलिस में आ गया था। पुलिस में नंबर आने के बाद युवती का प्रेमी उससे दूरियां बनाने लगा। इसी बात की जानकारी होने पर प्रेमिका उसके घर पर बाहर पहुंच गई और उसने जमकर हंगामा काटा। प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई। जब प्रेमी ने शादी करने के लिए प्रेमिका से मना किया तो प्रेमिका ने अपना हाथ काट लिया।