मोहब्बत में बेवफाई: शादी से मुकरने पर प्रेमी से मिलने घर पहुंची युवती, चौखट पर खा लिया जहर

संक्षेप: बरेली से मोहब्बत में बेवफाई का मामला सामने आया है। एक युवती ने प्यार में धोखा खाने के बाद शनिवार को प्रेमी के घर के बाहर जहर खाकर जान देने की कोशिश की।

यूपी के बरेली से मोहब्बत में बेवफाई का मामला सामने आया है। एक युवती ने प्यार में धोखा खाने के बाद शनिवार को प्रेमी के घर के बाहर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।मामला बारादरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, युवती का मोहल्ले के ही एक युवक से आठ साल से प्रेम संबंध था। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का लगातार शारीरिक शोषण किया।

कुछ समय पहले वह दुबई काम करने चला गया था। तब भी दोनों फोन पर सम्पर्क में रहे और युवक उसे लगातार शादी की दिलासा देता रहा। करीब एक सप्ताह पहले युवक दुबई से लौट आया। इस पर युवती ने शादी करने को कहा तो युवक ने दहेज में 10 लाख रुपये और स्पोर्ट्स बाइक की मांग रख दी। युवती के परिजन ने असमर्थता जताई तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया।

घर पहुंची तो धक्का देकर निकाला शनिवार को युवती जब प्रेमी के घर शादी की बात करने पहुंची तो उसकी मां ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। अपमान और धोखे से आहत युवती ने घर के बाहर ही जहर खा लिया। युवती सड़क पर तड़पने लगी तो आस-पड़ोस के लोगों ने परिजनों को सूचना दी। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, युवती की हालत गंभीर है।