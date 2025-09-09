Infection spread flood-hit villages Shahjahanpur three innocent children died of fever in 24 hours बाढ़ से घिरे गांवों में फैला संक्रमण, 24 घंटे में तीन मासूमों ने बुखार से तोड़ा दम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsInfection spread flood-hit villages Shahjahanpur three innocent children died of fever in 24 hours

बाढ़ से घिरे गांवों में फैला संक्रमण, 24 घंटे में तीन मासूमों ने बुखार से तोड़ा दम

Dinesh Rathour शाहजहांपुरTue, 9 Sep 2025 06:58 PM
प्रदेश के कई शहरों में इन दिनों बाढ़ की विभीषिका से सैकड़ों गांव दंश झेल रहे हैं। एक तो बाढ़ दूसरा बाढ़ से फैली बीमारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। गंदगी के कारण संक्रमण और बीमारियां फैल रही हैं। समय से और सही इलाज मिलने के कारण मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर जिले में भी तीन मासूमों ने बुखार के कारण दम तोड़ दिया। तीनों मासूमों की मौत 24 घंटे के अंतराल में हुई है। मासूमों की मौत परिवार में कोहराम मचा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कानों तक अभी भी जूं नहीं रेंगी है।

मिर्जापुर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ के कारण गंदगी फैली है। इससे बीमारियों ने भी पांव पसार दिए हैं। इसके बाद भी इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची है। इसका खामियाजा ये हुआ कि तीन मासूमों की बुखार के कारण मौत हो गई। अधिकारियों की लापरवाही सबसे पहले आजाद नगर की छह वर्षीय नेहा पर भारी पड़ी, जिसकी तेज बुखार के बाद तड़पतड़पकर मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्य अभी भी सदमे में हैं। कुछ ही घंटों बाद, पैलानी गांव में पांच दिन से बुखार से पीड़ित तीन वर्षीय रामसेवक की भी मौत हो गई। इन दो मौतों के बीच, पास के गांव के सात वर्षीय मेराज ने पेट दर्द के बाद दम तोड़ दिया, जिससे उसके परिवार में मातम छा गया। इन मौतों ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की पोल खोलकर रख दी है।

गांवों में नियमित दौरा नहीं कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीमें

बाढ़ के पानी से घिरे गांवों में सफाई का अभाव है, जिससे बीमारियां और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें नियमित रूप से गांवों का दौरा नहीं कर रही हैं, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई है। लोगों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति गहरी नाराजगी है और वे तत्काल सरकारी मदद की मांग कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सिर्फ विस्थापन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ा संकट बन गया है।

