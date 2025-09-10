पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित होंगे उद्योग, मंत्री नंदी ने दिए निर्देश

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंनेपूर्वांचल और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के किनारे टोकन एमाउंट देकर एंकर यूनिट स्थापित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग के विभिन्न अनुभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति समीक्षा की। जिसमें मंत्री नन्दी ने पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के किनारे टोकन एमाउंट देकर एंकर यूनिट स्थापित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री नन्दी ने कहा कि इससे जहां एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग स्थापित होने से विकास होगा वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को ग्रोथ और प्रगति के पंख मिले हैं। डबल इंजन सरकार की सकारात्मक कार्यशैली, पारदर्शी कार्य प्रणाली और अनुकूल नीतियों ने निवेशकों का भरोसा और विश्वास अर्जित किया है। जिसे आगे बढ़ाने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वामी विवेकानन्द सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए वितरण की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए।