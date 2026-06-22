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नए एक्सप्रेस वे के किनारे बनते इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: छोटे शहरों को बड़े अवसर

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे अब केवल यात्रा के लिए नहीं, बल्कि छोटे शहरों के लिए औद्योगिक विकास के नए द्वार खोल रहे हैं। 

नए एक्सप्रेस वे के किनारे बनते इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: छोटे शहरों को बड़े अवसर

यूपी में एक्सप्रेसवे अब सिर्फ तेज सफर का रास्ता नहीं रहे। इनके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स की नई ग्रोथ की कहानी बन रही है। पहले कई छोटे शहर बड़े मार्केट से दूर महसूस होते थे। वहां के युवाओं को काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। छोटे बिजनेस को प्रोडक्ट्स भेजने और ग्राहक तक पहुंचने में मुश्किल होती थी। अब यही शहर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी से बड़े अवसरों के करीब आ रहे हैं।

जब सड़क तेज होती है, तो प्रोडक्ट्स जल्दी डिलीवर होते है। इस तरह बिजनेस की स्पीड बढ़ती है। जब बिजनेस बढ़ता है, तो जॉब्स बनती हैं। यही वजह है कि यूपी के नए एक्सप्रेसवे छोटे शहरों को नई इंडस्ट्रियल पहचान दे रहे हैं। सड़क से स्पीड, क्लस्टर से स्कोप, छोटे शहरों को मिला नया होप।

एक्सप्रेसवे से कनेक्ट, बिजनेस पर इफेक्ट

किसी भी इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। फैक्ट्री तक कच्चा माल आना चाहिए। तैयार प्रोडक्ट मार्केट तक जाना चाहिए। वर्कर्स को रोज आना-जाना होता है। सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, पैकेजिंग यूनिट और वेयरहाउस भी इसी चेन का हिस्सा होते हैं।

यूपी में UPEIDA एक्सप्रेसवे और उनसे जुड़े इंडस्ट्रियल विकास पर काम कर रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी जानकारी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

इन रास्तों से छोटे शहर बड़े नेटवर्क से जुड़ते हैं। इससे फैक्ट्री लगाने वाले इन्वेस्टर को भरोसा मिलता है कि माल की आवाजाही आसान होगी और बिजनेस को मार्केट से अच्छा कनेक्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी आई पास, बिजनेस को मिला विश्वास।

इंडस्ट्रियल क्लस्टर बने पास, शहरों को मिली खास पहचान

एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर छोटे शहरों के लिए बड़ा मौका हैं। यूपी में एक्सप्रेसवे आधारित इंडस्ट्रियल विकास के तहत यूपी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) जैसी पहलें विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों के आसपास कई संभावित औद्योगिक नोड्स और विकास क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं।

इन क्षेत्रों का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के साथ उद्योगों, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और सहायक सेवाओं के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। इससे छोटे शहरों और आसपास के इलाकों को निवेश, रोजगार और स्थानीय कारोबार के नए अवसर मिल सकते हैं।

इन नोड्स का मतलब है कि इंडस्ट्री को छोटे शहरों के पास जगह मिल सकती है। इससे लोकल बिजनेस, लोकल जॉब्स और लोकल सर्विस को नया स्कोप मिलता है।

लॉजिस्टिक्स से रफ्तार, मार्केट तक विस्तार

आज के समय में लॉजिस्टिक्स किसी भी बिजनेस की रीढ़ है। प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन समय पर मार्केट तक न पहुंचे, तो बिजनेस को नुकसान होता है। इसलिए वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और सप्लाई चेन बहुत जरूरी हो जाते हैं।

एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनने से लॉजिस्टिक्स को बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। माल को पहले छोटे रास्तों और भीड़ वाले शहरों से निकालना पड़ता था। अब एक्सप्रेसवे से लंबी दूरी की आवाजाही तेज हो सकती है।

इससे फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, टेक्सटाइल, मशीन पार्ट्स, ओडीओपी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड सामान और एग्री प्रोडक्ट्स को फायदा मिल सकता है। छोटे शहरों का माल बड़े मार्केट तक जल्दी पहुंच सकता है।

छोटे बिजनेस को सपोर्ट, लोकल मार्केट को बूस्ट

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फायदा केवल बड़ी फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता। बड़े उद्योगों के आसपास छोटे बिजनेस भी बढ़ते हैं। किसी को पैकेजिंग चाहिए होती है। किसी को मशीन रिपेयर चाहिए। किसी को सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड सर्विस, मेंटेनेंस और साफ-सफाई जैसी सर्विस चाहिए होती है।

यही छोटे-छोटे काम लोकल इकोनॉमी को चलाते हैं। एक फैक्ट्री आती है, तो उसके आसपास दुकानें खुलती हैं। ढाबे चलते हैं। ट्रक रिपेयर सेंटर बनते हैं। वेयरहाउस और पैकिंग यूनिट की जरूरत बढ़ती है। इससे छोटे कारोबारी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं।

छोटे बिजनेस को सपोर्ट, मार्केट को बूस्ट, लोकल काम को मिला नया रूट।

युवाओं को जॉब्स, स्किल को नया स्कोप

छोटे शहरों के युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नई उम्मीद बना सकते हैं। पहले कई युवाओं को जॉब्स के लिए बड़े शहरों या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। अगर उनके अपने जिले या पास के शहर में इंडस्ट्री आती है, तो काम के मौके घर के करीब बन सकते हैं।

ऐसे क्लस्टर में केवल इंजीनियर की जरूरत नहीं होती। मशीन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, ड्राइवर, वेयरहाउस स्टाफ, पैकिंग स्टाफ, अकाउंट असिस्टेंट, सिक्योरिटी, सर्विस टीम और टेक्निकल सपोर्ट जैसे कई रोल बनते हैं।

इससे आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्किल ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को फायदा मिल सकता है। छोटे शहरों में स्किल और जॉब्स का कनेक्ट मजबूत होगा, तो परिवार की कमाई भी बढ़ेगी।

शहरों को प्लानिंग, ग्रोथ को नई टाइमिंग

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का असर शहरों की प्लानिंग पर भी पड़ता है। जब किसी छोटे शहर के पास इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनता है, तो वहां सड़क, बिजली, पानी, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और सर्विस नेटवर्क की जरूरत बढ़ती है। इससे पूरा इलाका धीरे-धीरे बेहतर इंफ्रा से जुड़ता है।

गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स छोटे शहरों को अलग-अलग दिशाओं से जोड़ते हैं। जब इन रास्तों के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनते हैं, तो ग्रोथ केवल बड़े शहरों में नहीं रुकती। यह जिलों और कस्बों तक पहुंचती है।

शहरों को प्लानिंग, ग्रोथ को टाइमिंग, एक्सप्रेसवे से बदली डेवलपमेंट की लाइनिंग।

एक्सप्रेसवे से इंडस्ट्री, छोटे शहरों की नई हिस्ट्री

नए एक्सप्रेसवे के किनारे बनते इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी के छोटे शहरों के लिए बड़ा अवसर हैं। इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। इंडस्ट्री को जमीन और रूट मिलता है। लॉजिस्टिक्स को स्पीड मिलती है। छोटे बिजनेस को ग्राहक मिलते हैं। युवाओं को जॉब्स का स्कोप मिलता है। किसान और लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट लिंक मिलता है।

यह बदलाव बताता है कि विकास अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब सड़कें छोटे शहरों को जोड़ती हैं और उनके पास इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनते हैं, तो ग्रोथ की रफ्तार नीचे तक पहुंचती है।

एक्सप्रेसवे से रफ्तार, कॉरिडोर से विस्तार, छोटे शहरों को मिला बड़ा आधार।

यूपी की नई इंडस्ट्रियल कहानी सड़क, क्लस्टर, बिजनेस और युवाओं के सपनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। छोटे शहर अब सिर्फ रास्ते में पड़ने वाले नाम नहीं रहेंगे। वे आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और लोकल बिजनेस के नए सेंटर बन सकते हैं।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

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