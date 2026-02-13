लखनऊ से लेकर नोएडा तक मिलेंगे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट, ऐसे करें आवेदन

Hindustan Hindi News
Feb 13, 2026 11:26 pm ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए यूपीसीडा खाली पड़े औद्योगिक व कामर्शियल भूखंडो की ई-नीलामी करेगा। यूपीसीडा ई-नीलामी के तहत मथुरा, अमेठी, संभल, झांसी, जालौन, शाहजहांपुर, हमीरपुर, लखनऊ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर और फतेहपुर में औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराएगा।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) खाली पड़े औद्योगिक व कामर्शियल भूखंडो की ई-नीलामी करेगा। यूपीसीडा ई-नीलामी के तहत मथुरा, अमेठी, संभल, झांसी, जालौन, शाहजहांपुर, हमीरपुर, लखनऊ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर और फतेहपुर में औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराएगा।

इसके अलावा व्यावसायिक भूखंडों में बैंक्वेट हाल (उन्नाव), क्लब (उन्नाव), कम्युनिटी सेंटर (उन्नाव), अस्पताल (उन्नाव), नर्सिंग होम (उन्नाव), ऑफिस/बीपीओ (उन्नाव), सीनियर सेकेंडरी स्कूल (उन्नाव), वेट ब्रिज (उन्नाव), नर्सरी स्कूल (उन्नाव, अमेठी एवं हरदोई), वर्किंग वूमेन हॉस्टल (उन्नाव), वर्कशॉप/सर्विस स्टेशन (अमेठी), होटल (प्रयागराज एवं उन्नाव), प्राथमिक विद्यालय (बाराबंकी, हरदोई एवं उन्नाव), ग्रुप हाउसिंग (बाराबंकी, हमीरपुर एवं उन्नाव), हाई स्कूल (हरदोई), डिस्पेंसरी (अमेठी), मल्टीप्लेक्स (प्रयागराज), वेयरहाउसिंग (बाराबंकी, औरैया एवं प्रयागराज), पेट्रोल/सीएनजी फिलिंग स्टेशन सह सर्विस स्टेशन (प्रयागराज एवं उन्नाव) तथा मल्टी-पर्पज हॉल/बारात घर/बैंक्वेट हॉल (उन्नाव) शामिल हैं।

ई-नीलामी के लिए आनलाइन पंजीकरण व दस्तावेज़ डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।कैटलॉग, प्रोसेसिंग फीस एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है। ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी है, जबकि ऑनलाइन ई-बिडिंग 27 फरवरी को आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी यूपीसीडा के नीलामी पोर्टल https://upsida.project247.in/ पर उपलब्ध है। औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए ‘निवेश मित्र पोर्टल’ पर भी आवेदन उपलब्ध है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

Lucknow Lucknow News Yogi Government अन्य..
