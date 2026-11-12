नेपाल बॉर्डर पर पकड़ी गई इंडोनेशिया की रोहाना, अधिकारियों को जांच में मिला भारतीय वोटर कार्ड
भारत-नेपाल सीमा पर अधिकारियों ने एक इंडोनेशिया महिला को पकड़ा है। वह नेपाल में एंट्री ले रही थी। अधिकारियों को शक होने पर उससे पूछताछ की गई। जांच पड़ताल में उसके पास से भारतीय वोटर कार्ड बरामद हुआ है।
सोनौली (महराजगंज), हिन्दुस्तान संवाद। महाराजगंज स्थित भारत-नेपाल सीमा के सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पर भारतीय पहचान पत्र दिखाकर नेपाल से भारत में प्रवेश के दौरान इंडोनेशियाई महिला को अधिकारियों ने पकड़ लिया। महिला ने जांच के दौरान भारतीय वोटर आईडी कार्ड दिखाया, लेकिन हिंदी नहीं बोल पाने व उसके हावभाव से अधिकारियों को संदेह हुआ। पूछताछ में उसने अपना इंडोनेशियाई पासपोर्ट दिखाया।
सोनौली पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी व विदेशी एवं आव्रजन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इमिग्रेशन काउंटर पर महिला ने भारतीय वोटर आईडी कार्ड दिखाया था। इसमें उसका नाम ली किम लिएन व कोलकाता का पता दर्ज था। अधिकारियों ने पूछताछ की तो महिला ने इंडोनेशियाई पासपोर्ट प्रस्तुत किया। पासपोर्ट में उसका नाम रोहाना दर्ज है। जांच में सामने आया कि उसका भारतीय रोजगार वीजा बीते नौ नवंबर को ही समाप्त हो चुका था।
तीन भारतीय दस्तावेजों में विदेशी महिला की अलग-अलग पहचान
पुलिस के अनुसार, महिला के पास ली किम लिएन नाम व 29 जून 1975 की जन्मतिथि से वोटर आईडी के अलावा पैन एवं आधार कार्ड भी मिले हैं। जबकि उसके इंडोनेशियाई पासपोर्ट में नाम और जन्मतिथि अलग दर्ज है। इन दस्तावेजों के जरिए कथित तौर पर पहचान छिपाने के आरोप में जांच की जा रही है।
खुद को कलकत्ता बुद्धिस्ट सेंटर का अध्यक्ष बता रही महिला
पूछताछ में महिला ने खुद को कोलकाता स्थित फो कुआंग शान कलकत्ता बुद्धिस्ट सेंटर नामक एनजीओ की अध्यक्ष बताया। पुलिस के मुताबिक वह लद्दाख निवासी जिगमत पल्जोर के साथ भारतीय बौद्ध भिक्षुओं की चीन यात्रा के लिए तकनीकी सहायता देने का काम भी करती थी। इमिग्रेशन अधिकारियों की तहरीर पर सोनौली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और आव्रजन व विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में और कौन लोग शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।