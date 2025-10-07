वाराणसी में ऊपर चक्कर काटता रहा इंडिगो का विमान, फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई लैंडिग

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इंडिगो का विमान ऊपर चक्कर काटता रहा। वाराणसी एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने और तेज तिरछी हवाएं चलने के कारण विमान को उतरने में मुश्किल हो रही थी। फिर लखनऊ में लैडिंग हुई।

दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-2211 को मंगलवार सुबह खराब मौसम के कारण लखनऊ पर उतारा गया। वाराणसी एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने और तेज तिरछी हवाएं चलने के कारण विमान को उतरने में मुश्किल हो रही थी। विमान ऊपर चक्कर काटता रहा।

जानकारी के अनुसार, यह फ्लाइट दिल्ली से सुबह 4:55 बजे रवाना हुई थी और इसे 6:55 बजे वाराणसी पहुंचना था। हालांकि, तय समय से लगभग 10 मिनट पहले ही विमान वाराणसी के आसमान में पहुंच गया, लेकिन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते रनवे पर लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) की सलाह पर पायलट ने विमान को लखनऊ की ओर मोड़ दिया। फ्लाइट को सुबह 6:42 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गईं। यात्रियों को नाश्ता उपलब्ध कराया गया।