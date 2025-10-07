Indigo plane circled over Varanasi, then landed at Lucknow Airport वाराणसी में ऊपर चक्कर काटता रहा इंडिगो का विमान, फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई लैंडिग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Indigo plane circled over Varanasi, then landed at Lucknow Airport

वाराणसी में ऊपर चक्कर काटता रहा इंडिगो का विमान, फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई लैंडिग

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इंडिगो का विमान ऊपर चक्कर काटता रहा। वाराणसी एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने और तेज तिरछी हवाएं चलने के कारण विमान को उतरने में मुश्किल हो रही थी। फिर लखनऊ में लैडिंग हुई।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 12:32 PM
वाराणसी में ऊपर चक्कर काटता रहा इंडिगो का विमान, फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई लैंडिग

दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-2211 को मंगलवार सुबह खराब मौसम के कारण लखनऊ पर उतारा गया। वाराणसी एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने और तेज तिरछी हवाएं चलने के कारण विमान को उतरने में मुश्किल हो रही थी। विमान ऊपर चक्कर काटता रहा।

जानकारी के अनुसार, यह फ्लाइट दिल्ली से सुबह 4:55 बजे रवाना हुई थी और इसे 6:55 बजे वाराणसी पहुंचना था। हालांकि, तय समय से लगभग 10 मिनट पहले ही विमान वाराणसी के आसमान में पहुंच गया, लेकिन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते रनवे पर लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) की सलाह पर पायलट ने विमान को लखनऊ की ओर मोड़ दिया। फ्लाइट को सुबह 6:42 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गईं। यात्रियों को नाश्ता उपलब्ध कराया गया।

वाराणसी में मौसम सामान्य होते ही फ्लाइट को दोबारा रवाना कर दिया गया। एयरलाइन ने बताया कि जैसे ही मौसम और दृश्यता में सुधार हुआ, विमान को वाराणसी के लिए उड़ान भरने की अनुमति दी गई। इंडिगो एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है और कंपनी ने भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह वाराणसी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा और तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे हवाई संचालन प्रभावित हुआ।

