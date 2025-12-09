इंडिगो की फ्लाइट हुई कैंसिल, हनीमून मनाने गए कपल ने एयरपोर्ट पर गुजारी रात

संक्षेप: इंडिगो की फ्लाइटें कैसिल होने से दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। शामली से हनीमून मनाने गोवा गए कपल रजत बालियान और आंचल को वापसी के दौरान रात एयरपोर्ट पर ही गुजरानी पड़ी।

छह दिनों से इंडिगो की मनमानी के चलते रद्द हो रहीं फ्लाइट से हो रही परेशानियों से शामली के लोगों को भी दो-चार होना पड़ रहा है। शामली से हनीमून मनाने गोवा गए कपल रजत बालियान और आंचल को वापसी के दौरान रात एयरपोर्ट पर ही गुजरानी पड़ी। रात में फ्लाइट कैंसिल होने पर उन्हें मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे की फ्लाइट मिल पाई। इसी तरह से हनुमानधाम प्रबंध समिति के प्रधान सलिल द्विवेदी एवं उनके परिवार को भी फ्लाइट स्थगित होने से रात स्टेशन पर ही गुजरानी पड़ी। रातभर इंतजार करते हुए सलिल द्विवेदी की हालत भी बिगड़ गई।

उस्मानपुर गांव निवासी आंचल की शादी साहटू नंगला निवासी रजत बालियान से 24 नवंबर को हुई थी। आंचल के भाई के आशीष ने बताया कि तीन दिसंबर को उनकी बहन और जीजा हनीमून के लिए गोवा गए थे। उनकी वहां से वापसी की इंडिगो फ्लाइट नंबर 6 ई- 5153 आठ दिसंबर की रात साढ़े बजे गोवा से दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए आनी थी। वह समय से पहले ही गोवा एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि फ्लाइट अचानक कैंसिल हो गई है। इस कारण रात उन्हें गोवा एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी। उन्होंने एयरपोर्ट के अधिकारियों से दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके लिए उन्हें मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे का समय दिया गया, तब तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा।

इसी तरह से हनुमान धाम प्रबंध समिति के प्रधान सलिल द्विवेदी ने बताया कि उन्हें बड़ौदरा में एक शादी के कार्यक्रम में जाना था। इसके लिए उन्होंने अपना और पत्नी ज्योति, बेटी श्रुति के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाइट 6 ई-6624 बुक की थी। वह परिवार को लेकर गुरुवार दोपहर 12 बजे घर से निकले, जिससे शाम 4.15 बजे की फ्लाइट समय से पकड़ सकें। एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें संदेश मिला कि फ्लाइट 6:50 बजे की हो गई है। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि फ्लाइट 7:50 बजे और फिर 8:20 बजे जानकारी दी गई।