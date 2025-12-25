यूपी में अगले महीने शुरू हो जाएगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, योगी का ऐलान, विकास का प्रतीक बताया

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि अगले महीने से जेवर एयरपोर्ट से संचालन शुरू हो जाएगा। नोएडा में बना यह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरी का पांचवां इंटरनेशन हवाई अड्डा होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2017 के पहले और अब के उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यूपी का 5वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, अगले महीने से संचालित होने जा रहा है। यह प्रदेश के विकास का प्रतीक है। 2017 से पहले प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या केवल चार थी, जिनमें से दो पूरी तरह संचालित थे और दो आंशिक। अब 16 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में महज डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे, जबकि अब प्रदेश में 22 एक्सप्रेस-वे हैं। आजादी के समय देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी लगभग 14% थी, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीतियों ने इसे घटाकर 8 प्रतिशत से भी कम कर दिया था। पिछले साढ़े आठ वर्षों में सरकार के प्रयासों से प्रदेश की जीएसडीपी वर्ष 2012-16 के दौरान लगभग 12.88 लाख करोड़ थी, जो आज बढ़कर 35-36 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच रही है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर 1,20,000 के करीब पहुंच गई है।

सपा ने हाई स्कूल और इंटर में थर्ड डिवीजन को बनाया आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करना समाजवादी पार्टी का अहंकार है। जब व्यक्ति या पार्टी यह कहने लगती है कि मैंने यह कर दिया, तभी अहंकार पैदा होता है और इसी वजह से जनता को सम्मान नहीं मिलता था। सम्मान तब मिलता है, जब दुनिया खुद कहे कि आपने अच्छा काम किया है। आज दुनिया कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा है और इसका सम्मान हर उत्तर प्रदेशवासी को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले शिक्षा और भर्ती आयोगों में कथित गड़बड़ियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में थर्ड डिवीजन पाने वाले लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ।

न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले और बाद के यूपी का अंतर जनता देख रही है। विपक्ष ने स्वीकार किया कि अपराधियों और माफिया के प्रति सरकार की नीति स्पष्ट और कठोर होनी चाहिए और यह हमारी सरकार ने करके भी दिखाया है। कोई भी व्यक्ति, समाज या संस्था, सबसे पहले सुरक्षा चाहता है। पहले प्रदेश की छवि अच्छी नहीं थी, यह हम सभी को पीड़ा देता था। अब प्रदेश के भीतर या बाहर जाने पर लोग स्वयं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है, दंगे नहीं हैं, अराजकता नहीं है। न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पहली इन्वेस्टर्स समिट करवाई तो कोई निवेशक आना ही नहीं चाहता था। अब निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। देश का 55 प्रतिशत मोबाइल यूपी में बन रहा है।

5 लाख करोड़ की जीबीसी होगी जल्द मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। वहीं, 7 लाख से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार मिला है। 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए तैयार हैं।

कभी चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया वेलफेयर योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार ने कभी चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया। आवास, राशन, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री राहत कोष हर योजना बिना भेदभाव लागू की गई है। सूची में उन गरीबों को भी जोड़ा गया, जिन्हें पहले वंचित रखा गया था। मुख्यमंत्री राहत कोष में किए गए नए प्रावधान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, वे पहले उसका उपयोग करें, आवश्यकता होने पर जिला अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर राहत कोष से सहायता दी जाएगी। कुछ अस्पतालों में गलत बिलिंग की शिकायतों पर कार्रवाई भी की गई है।

तब सरकारों की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहीं। जेपीएनआईसी और गोमती रिवरफ्रंट इसके उदाहरण हैं। पौने दो सौ करोड़ का जेपीएनआईसी 860 करोड़ खर्च के बाद भी अधूरा है। इसी तरह 150 करोड़ का रिवरफ्रंट 1500 करोड़ खर्च के बाद भी अधूरा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ईश्वर की कृपा थी कि हमने जब मूल्यांकन कराया तो 15200 करोड़ के बजाये 11800 करोड़ में पूरा किया गया। प्रोजेक्ट कम लागत में, बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए गए।