भारतीय युवक का यूएई में लगा जैकपॉट, 35 करोड़ की जीती लॉटरी, अब भारत लौटने का इरादा

यूएई के अबू धाबी में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी ने अबू धाबी बिग टिकट ड्रॉ में करीब 35 करोड़ रुपये जीता है। युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर लकी ड्रा खरीदा था। युवक अब अब भारत लौटकर अपने परिवार के करीब रहना चाहते है।

यूएई के अबू धाबी में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी की जिंदगी रातोंरात बदल गई है। 30 साल के संदीप कुमार ने करीब 35 करोड़ की लॉटरी जीती है। इतनी बड़ी राशि जीतने के बाद संदीप अब वापस भारत लौटना चाहते हैं। बुधवार को उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान उनकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी।

यूपी के रहने वाले संदीप कुमार पिछले तीन साल से यूएई में हैं। वह दुबई ड्राईडॉक्स में तकनीशियन के रूप में काम करते हैं। उनकी पत्नी, दो भाई, बहन और पिता गांव में ही रहते हैं। पिछले कुछ समय से उनके पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी जिसे लेकर वह चिंतित थे। लॉटरी जीतने के बाद संदीप को हिम्मत मिली है। अब भारत लौटकर परिवार के साथ रहना चाहते हैं। इसके साथ ही वह खुद का बिजनेस करने का भी प्लान बना रहे हैं।

संदीप के मुताबिक उनके दोस्तों को अबू धाबी बिग टिकट जैकपॉट के बारे में पता चला। संदीप पिछले तीन महीनों से लगातार लॉटरी का टिकट खरीद रहे थे। 19 अगस्त को संदीप और उनके 19 दोस्तों ने लकी टिकट नंबर 200669 खरीदा था। 3 सितंबर को ड्रॉ हुआ और उनका लकी नंबर चुना गया। उन्हें लाइव शो के दौरान कॉल आया, पहले तो संदीप को यकीन नहीं हुआ। लेकिन होस्ट ने बताया कि वह 15 मिलियन दिहरम (करीब 35 करोड़) का लकी ड्रॉ जीत गए हैं। इस पर संदीप भावुक हो गए और सिर्फ शुक्रिया अदा किया। बता दें कि प्रमुख पुरस्कार के अलावा, छह अन्य प्रतिभागियों ने भी 100,000 दिरहम की राशि जीती है।

बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए संदीप कुमार प्रसाद की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, संदीप ने कहा, "ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुशी है। अब वह वापस भारत लौटना चाहते हूं और परिवार के साथ रहूंगा। इसके अलावा जीती रकम से बिजनेस शुरू करूंगा।"