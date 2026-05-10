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नेपाल में 30 दिन ही रुक सकेंगे भारतीय पर्यटक, इसके बाद जब्त होगी गाड़ी, बालेन सरकार का नया नियम

Dinesh Rathour रुपईडीहा (बहराइच)
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नेपाल घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों के बालेन सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। भारतीय पर्यटकों के लिए अब आईडी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पर्यटकों को केवल 30 दिन नेपाल में रुकने की इजाजत होगी। इसके बाद रुके तो उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।

नेपाल में 30 दिन ही रुक सकेंगे भारतीय पर्यटक, इसके बाद जब्त होगी गाड़ी, बालेन सरकार का नया नियम

Balen Government Order: भारतीय पर्यटकों को लेकर नेपाल की बालेन सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है। भारतीय पर्यटकों को नेपाल घूमने के लिए 30 दिन समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है। 30 दिन का इन्हें वाहन कस्टम अदा करना होगा। 30 दिन के बाद शुल्क अदा करने पर भी नेपाल में रुकने नहीं दिया जाएगा और वाहन जब्त कर लिया जाएगा। भारतीय वाहनों के प्रवेश और नेपाल में रुकने की अवधि सहित आने-जाने का विवरण अब डिजिटल रूप में रखा जाएगा।

मालवाहक वाहनों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। भारतीय ट्रकों को नेपाल प्रवेश करते समय 1700 रुपये नेपाली मुद्रा में शुल्क अदा करना होगा। नेपाल से माल लादकर दो दिन में ही भारत लौटना होगा। इसी प्रकार भारत से माल लादकर नेपाल आने वाले वाहनों को नेपाल प्रवेश करने के पहले 15 सौ रुपये नेपाली रुपया कस्टम को अदा करना होगा। इन ट्रकों को 72 घंटे के भीतर नेपाल छोड़ देना होगा। 72 घंटे से अधिक भारतीय ट्रक यदि नेपाल में रुक जाते हैं तो उन्हें ढाई हजार रुपये दंड स्वरूप अदा करना होगा।

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नेपाली बाजारों में 12 घंटे फ्री मिलेगी सुविधा

सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय निवासियों के लिए कार, जीप व बाइक नेपाली बाजारों में 12 घंटे फ्री सुविधा प्राप्त होगी। कस्टम कार्यालय से यह भी जानकारी मिली कि नेपाली सवारी साधनों के लिए भारतीय रेलवे हेड तक जाने की सुविधा है। नेपाली कस्टम कार्यालय के अनुसार आन लाइन प्रणाली कार्यान्वयन के बाद अब भारतीय वाहनों के नेपाल में बसावट, प्रवेश संख्या व समय सीमा उलंघन की घटनाओं को तुरंत पकड़ा जा सकेगा।

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बिना आईडी नेपाल में नहीं मिलेगी एंट्री

इससे पहले बालेन सरकार ने नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर चुकी है। यही नहीं, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालों को भी परिचय पत्र दिखाना होगा। आधार या सरकार से जारी वैध पहचान पत्र मान्य हैं। इसे लेकर नेपाल प्रशासन शनिवार को एक्टिव हो गई। पहचान पत्रों की सघन जांच के कारण सीमा पर वाहनों और राहगीरों की लंबी कतारें लग गईं। कोलकाता से आने वाली ट्रेन के जोगबनी स्टेशन पहुंचते ही बड़ी संख्या में यात्री नेपाल जाने के लिए सीमा पर पहुंच गए। नेपाल पुलिस के जवान पहचान पत्र जांचने के बाद ही लोगों को नेपाल में प्रवेश दे रहे थे। जिन लोगों के पास वैध पहचान पत्र नहीं था, उन्हें वापस लौटा दिया गया। नेपाल के प्रमुख जिलाधिकारी युवराज कटेल ने स्पष्ट कहा कि सीमा पार करने के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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