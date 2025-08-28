जम्मू में भारी बारिश से झेलम एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालातों का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। बुधवार को आगरा की ओर से पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाली तीन ट्रेनों को रेलवे ने निरस्त कर दिया। आधा दर्जन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया।

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालातों का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। बुधवार को आगरा की ओर से पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाली तीन ट्रेनों को रेलवे ने निरस्त कर दिया। आधा दर्जन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। इन ट्रेनों के अलावा पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में पांच हजार से ज्यादा यात्रियों ने रिजर्वेशन कैंसिल कराए हैं। बीते कुछ दिनों से जम्मू रीजन में मूसलाधार बारिश हो रही है। बुधवार को तो बारिश ने जम्मू में 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार को माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर भूस्खलन और फिर 31 लोगों की मौत की खबर के बाद यात्राएं निरस्त होने लगीं।

जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश ने ट्रेनों के पहिए थाम दिए हैं। बुधवार को रेलवे ने पुणे-जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस, कोटा जं.-उधमपुर एक्सप्रेस, चेन्नई- श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया। एक तरफ रेलवे ने ट्रेनों को निरस्त किया, दूसरी तरफ आफत की बारिश के चलते किसी हादसे का शिकार होने से बचने के लिए मंगलवार-बुधवार को जम्मू की तरफ जाने वाली ट्रेनों में पांच हजार से अधिक रिजर्वेशन कैंसिल कराए गए। आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्री। ट्रेन निरस्त होने के कारण लोगों को परेशानी हुई।