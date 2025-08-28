Indian Railways UP Jammu Three trains including Jhelum Express cancelled heavy rains Check List जम्मू में भारी बारिश से झेलम एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जम्मू में भारी बारिश से झेलम एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालातों का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। बुधवार को आगरा की ओर से पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाली तीन ट्रेनों को रेलवे ने निरस्त कर दिया। आधा दर्जन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगराThu, 28 Aug 2025 10:33 AM
जम्मू-कश्मीर और पंजाब में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालातों का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। बुधवार को आगरा की ओर से पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाली तीन ट्रेनों को रेलवे ने निरस्त कर दिया। आधा दर्जन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। इन ट्रेनों के अलावा पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में पांच हजार से ज्यादा यात्रियों ने रिजर्वेशन कैंसिल कराए हैं। बीते कुछ दिनों से जम्मू रीजन में मूसलाधार बारिश हो रही है। बुधवार को तो बारिश ने जम्मू में 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार को माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर भूस्खलन और फिर 31 लोगों की मौत की खबर के बाद यात्राएं निरस्त होने लगीं।

जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश ने ट्रेनों के पहिए थाम दिए हैं। बुधवार को रेलवे ने पुणे-जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस, कोटा जं.-उधमपुर एक्सप्रेस, चेन्नई- श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया। एक तरफ रेलवे ने ट्रेनों को निरस्त किया, दूसरी तरफ आफत की बारिश के चलते किसी हादसे का शिकार होने से बचने के लिए मंगलवार-बुधवार को जम्मू की तरफ जाने वाली ट्रेनों में पांच हजार से अधिक रिजर्वेशन कैंसिल कराए गए। आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्री। ट्रेन निरस्त होने के कारण लोगों को परेशानी हुई।

इन ट्रनों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट व बदले मार्ग

आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया भारी बारिश के चलते रेलवे ने तिरुनेवली जं.-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को दिल्ली जं.स्टेशन पर, पुणे-जम्मूतवी झेलम एक्सप्रेस को अंबाला जं. स्टेशन पर, चेन्नई सेंट्रल-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को हजरत निजामुद्दीन पर, दुर्ग- शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस को हजरत निजामुद्दीन पर, डॉ. आंबेडकर नगर-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन पर ही खत्म कर दिया। इसके अलावा जामनगर-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाया गया।

