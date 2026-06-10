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चलती ट्रेन में बुक करा सकेंगे कंफर्म बर्थ, ऑनलाइन दिखेगी खाली सीटों की लिस्ट

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
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भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चलती ट्रेन में कंफर्म बर्थ बुक कराने की सुविधा दी है। अभी ट्रेन में वेटिंग और आरएसी वाले यात्रियों को खाली सीट आवंटित होती है। अब खाली बर्थ की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। बुकिंग होते ही टीटीई के एचएचटी में मैसेज आ जाएगा।

चलती ट्रेन में बुक करा सकेंगे कंफर्म बर्थ, ऑनलाइन दिखेगी खाली सीटों की लिस्ट

यात्री अब उन ट्रेनों में भी कंफर्म सीट बुक करा सकेंगे जो अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना हो चुकी होंगी। इसके लिए टीटीई को दिए गए एचएचटी (हैंड हेल्ट टर्मिनल) को क्रिस अपग्रेड कर रहा है। चेकिंग के दौरान यात्री के न आने पर एचएचटी अपग्रेड में यह जानकारी भरते ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रिक्त सीट का ब्योरा दिखने लगेगा। ऐसे में यात्री उसे अपनी सुविधानुसार बुक कर सकेगा। अभी फिलहाल ट्रेन में ही टीटीई ऐसी रिक्त हुई सीटों की बुकिंग करता है।

उदाहरण के लिए अगर गोरखधाम एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट पर कोई यात्री नहीं आता है तो टीटीई उस सीट को एचएचटी में रिक्त फीड कर देगा। इसके बाद वह सीट आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर दिखने लगेगी। अब अगर कोई यात्री गोण्डा या लखनऊ या फिर किसी अन्य स्टेशन से गोरखधाम एक्सप्रेस में सीट बुक कराना चाहता है तो वह कर सकता है। बुकिंग होते ही उस यात्री की पूरी डिटेल एचएचटी में आ जाएगी।

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ट्रेनों में पेपरलेस हुआ टीटीई का काम

ट्रेनों में टीटीई के काम को अब पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है। ऐसा एचएचटी (हैंड हेल्ड टर्मिनल) डिवाइस से हुआ है। एचएचटी में नया अपडेट होने से आरएसी और वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। दरअसल, पहले बोर्डिंग स्टेशन के बाद ट्रेन में टीटीई सीट पर पहुंचकर यह जांचता था कि यात्री आया है या नहीं। अगर यात्री अपनी सीट पर नहीं मिलता था तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक उसका इंतजार करता था।

कई ट्रेनों के समय बदले

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा परिचालन सुगमता हेतु चौरी चौरा स्टेशन यार्ड में क्रॉसिंग संख्या-147 बी पर सड़क उपरिगामी पुल के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में गर्डर लांचिंग होंगे। इसलिए 11 से 27 जून तक यातायात एवं पावर ब्लॉक रहेगा। ट्रेनों को पुनर्निर्धारित एवं नियंत्रित कर संचालित किया जाएगा।

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रि-शेड्यूल ट्रेनें

11 जून-04029 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार मुजफ्फरपुर से 90 मिनट,

13 एवं 20 जून-04027 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार मुजफ्फरपुर से 90 मिनट,

18 एवं 25 जून- 04029 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार मुजफ्फरपुर से 60 मिनट।

ये ट्रेनें नियंत्रण कर चलेंगी

11, 13, 15, 20 एवं 26 जून-13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस लखनऊ मंडल पर 40 मिनट,

19 जून-13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस लखनऊ मंडल पर 60 मिनट,

11 एवं 26 जून-15097 भागलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस लखनऊ मंडल पर 90 मिनट,

12, 14, 16, 21 एवं 27 जून-02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी मार्ग में 25 मिनट,

20 जून-02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी मार्ग में 45 मिनट,

12, 16 एवं 24 जून-14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस लखनऊ मंडल पर 40 मिनट,

19 जून-14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस लखनऊ मंडल पर 95 मिनट,

11 एवं 26 जून-14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस लखनऊ मंडल पर 60 मिनट,

14 एवं 21 जून-14691 बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस लखनऊ मंडल पर 90 मिनट नियंत्रित कर चलेगी,

14 एवं 21 जून-15531 सहरसा-अमृतसर एक्सप्रेस मार्ग में 40 मिनट,

15 जून-15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस सोनपुर मंडल पर 60 मिनट एवं मार्ग में 30 मिनट,

16 जून-04609 बरौनी-अमृतसर विशेष गाड़ी सोनपुर मंडल पर 30 मिनट एवं मार्ग में 30 मिनट देरी से चलेगी।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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