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ट्रेन में ये काम करने पर कोच की सिंक कराई जाएगी साफ, भीख मांगने पर होगी जेल

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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ट्रेनों में नियमों में बदलाव किया गया है।इसमें बिना टिकट सफर से लेकर ट्रेन में शराब के सेवन से जुड़े नियम हैं। यहां तक की भीख मांगने से भी जुड़े नियम बताए गए हैं। इनमें सजा का भी प्रावधान है।

ट्रेन में ये काम करने पर कोच की सिंक कराई जाएगी साफ, भीख मांगने पर होगी जेल

भारतीय रेलवे ने अपने कई नियम बदले हैं। हाल ही में ट्रेन और स्टेशन पर होने वाले अपराध को लेकर सजा और जुर्माने में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। वहीं ट्रेन में शराब के नशे में हंगामा करने पर कोच की सिंक भी साफ कराई जा सकती है। रेलवे ने जनविश्वास एक्ट के तहत जुर्माना और सजा के प्रावधान में बदलाव किया है। अधिकतर मामलों में जेल की सजा खत्म कर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

कई धाराओं के तहत सजा को सेक्शन 201 से बदला गया है। मतलब कुछ अपराधों पर जेल की जगह जुर्माना लगेगा। सेक्शन 210 ए में बदलाव कर जुर्माना शब्द जोड़ा गया है। यानी जुर्माने के साथ-साथ अन्य प्रावधान भी लागू होंगे। साथ ही जुर्माने की राशि अब पांच सौ से 2000 रुपये की गई है। जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। बिना टिकट यात्रा करने की धारा पूरी तरह बदली गई है।

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बिना टिकट/पास ट्रेन में चढ़ना या रहना, पहले इस्तेमाल हो चुके टिकट का प्रयोग करने पर किराया और एक्सेस चार्ज वसूल किया जाएगा। अगर किराया और एक्सेस चार्ज मांगने पर नहीं देता, तो रेलवे कोर्ट में वसूली कर सकता है। कोर्ट भुगतान न करने पर छह महीने तक जेल या जुर्माना या दोनों दे सकता है। शराब के नशे में हंगामा करने पर यात्री को ट्रेन से बाहर निकाला जाएगा, टिकट/पास जब्त कर 24 घंटे तक जेल या 1000 रु तक जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा कराई जाएगी।

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भीख मांगने पर पेनाल्टी और जेल

किसी और के नाम से बुक टिकट पर यात्रा करने पर टिकट में लिखा किराया और एक्सेस चार्ज आदि वसूल किया जाएगा। एक्सेस चार्ज कम से कम 500 रुपये होगा। अगर मांगने पर भुगतान नहीं किया, तो रेलवे कोर्ट जाएगा। कोर्ट 6 महीने तक जेल या 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों दे सकता है। वहीं बिना लाइसेंस के ट्रेन या स्टेशन पर सामान बेचना, फेरी लगाना या भीख मांगने पर पहली बार 2000 रुपये तक पेनल्टी। पेनल्टी न भरने पर कोर्ट 3 महीने तक जेल या 5000 रुपये तक जुर्माना या दोनों दे सकता है। चौथी बार या उसके बाद पकड़े जाने पर 1 साल तक जेल और 5000 रुपये तक जुर्माना देय होगा।

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पीआरओ प्रयागराज मंडल, अमित सिंह ने कहा कि जन विश्वास एक्ट के तहत जुर्माना और सजा के प्रावधान में बदलाव किया है। अधिकतर मामलों में जेल की सजा को कम या हटा दिया गया है। जेल को अंतिम विकल्प के रखा गया है। जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। यह एक्ट एक जुलाई से प्रभावी होगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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