त्योहारों पर रेलवे यूपी से होकर चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट और शेड्यूल

त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 05045/05046 लालकुआं-राजकोट-लालकुआं त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह गाड़ियां त्योहार पर अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए संचालित की जाएंगी।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेलीSun, 31 Aug 2025 01:54 PM
त्योहारों पर रेलवे यूपी से होकर चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट और शेड्यूल

त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 05045/05046 लालकुआं-राजकोट-लालकुआं त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह गाड़ियां त्योहार पर अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए संचालित की जाएंगी। 05045 लालकुआं-राजकोट त्योहार विशेष गाड़ी लालकुआं से 7 से 14 सितंबर, 12 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 6 फेरों के लिए प्रत्येक रविवार को चलेगी। वापसी में 05046 राजकोट-लालकुआं 8 से 15 सितंबर, 13 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 6 फेरों के लिए प्रत्येक सोमवार को चलेगी।

ट्रेन 05045 7 सितंबर को लालकुआं से 13:10 बजे, किच्छा से 13:38 बहेड़ी से 13:56, भोजीपुरा से 14:21, इज्जतनगर से 14:42, बरेली सिटी से 14:57, बरेली जंक्शन से 15:09, दूसरे दिन जयपुर से 00:45 बजे होते हुए राजकोट 18:10 बजे पहुंचेगी। वापसी में 05046 ट्रेन 8 सितंबर को राजकोट से 22:30 बजे चलेगी और तमाम स्टेशनों से होते हुए बदायूं से 00:50 बजे, बरेली जंक्शन 1:49 बजे, बरेली सिटी से 2:05 बजे, इज्जतनगर से 2:25, भोजीपुरा से 2:40, बहेड़ी से 3:07, किच्छा से 3:27 बजे प्रस्थान कर लालकुआं 4:05 बजे पहुंचेगी। इसमें सामान्य द्वितीय श्रेणी के 2, शयनयान श्रेणी के 10 सहित कुल 20 कोच लगाएं।

जम्मू की ट्रेनें प्रभावित

वैष्णोदेवी मार्ग पर पहाड़ खिसकने से आई आपदा का असर अभी तक कम नहीं हुआ है। पिछले पांच दिनों से मुरादाबाद से जम्मू के बीच रेल सेवा ठप है। कठुआ से जम्मू के बीच फिलहाल केवल सिंगल लाइन पर ट्रेनों का संचालन हो रहा है। हालात को देखते हुए रेलवे ने कई गाड़ियां रद्द कर दी हैं। रविवार को भी हिमगिरि एक्सप्रेस, काठगोदाम गरीब रथ समेत नौ ट्रेनें रद्द की गईं। बेगमपुरा अब सिर्फ अंबाला तक जाएगी।

भूस्खलन के कारण मंगलवार से ही रेल और सड़क यातायात सामान्य नहीं हो पाया। वैष्णोदेवी यात्रा रोक दी गई है । उन्हें निकालने के लिए रेलवे और सेना लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पांच दिन बाद भी सेवा बहाल नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि कठुआ-माधोपुरा के बीच रेलवे पुल क्षतिग्रस्त है और उसकी मरम्मत में लगभग दस दिन का समय लग सकता है।

जम्मू की आज 11 ट्रेनें प्रभावित

शनिवार को भी मुरादबाद से जम्मू की सभी गाड़ियां का संचालन नहीं हो सका। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता के अनुसार रविवार को भी ट्रेनों को न चलाने का फैसला किया गया है। इनमें हेमकुंट एक्सप्रेस(14610-09),सियालदाह एक्सप्रेस(13151-52), हिमगिरी, अर्चना,जम्मू-काठगोदाम गरीब रथ,योगनगरी ऋषिकेश-जम्मू व शहीद कैप्टन तुषार महाजन-सूबेदारगंज-22432 को निरस्त किया गया है। जबकि हावड़ा से संचालित बेगमपुरा अंबाला तक चलेगी और वहीं से वापसी होगी।

