दिवाली-छठ के लिए यूपी से बिहार-बंगाल की चलाईं स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 05017/05018 मऊ-सूरत-मऊ स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन मऊ से 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को और सूरत से 28 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। ट्रेन मऊ से शनिवार को सुबह 5.30 बजे चलकर रात 8.15 बजे ईदगाह और रविवार को दोपहर 12.15 बजे सूरत पहुंचेगी।

वहीं, ट्रेन सूरत से शनिवार को दोपहर 3.05 बजे चलकर रविवार सुबह 7 बजे ईदगाह और सोमवार रात 11.30 बजे मऊ पहुंचेगी। ट्रेन में 6 जनरल, 8 स्लीपर, 3 एसी थर्ड और 1 एसी सेकेंड कोच होंगे। इसके अलावा गाड़ी संख्या 03007/03008 हावड़ा-खातीपुरा-हावड़ा पूजा स्पेशल ट्रेन की भी घोषणा की गई है। यह ट्रेन हावड़ा से 28 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को और खातीपुरा से 30 सितंबर से 4 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रवाना होगी।

ट्रेन हावड़ा से रविवार रात 11 बजे चलकर सोमवार रात 10.45 बजे आगरा कैंट एवं मंगलवार तड़के 3.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन खातीपुरा से मंगलवार सुबह 7.35 बजे चलकर दोपहर 12 बजे आगरा कैंट और बुधवार शाम 4.50 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन में 4 एसी थर्ड, 10 स्लीपर और 6 जनरल कोच होंगे।