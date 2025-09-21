Indian Railways Diwali Chhath Puja Special Train Via UP Agra for Bihar West Bengal Check Schedule दिवाली-छठ के लिए यूपी से बिहार-बंगाल की चलाईं स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsIndian Railways Diwali Chhath Puja Special Train Via UP Agra for Bihar West Bengal Check Schedule

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, आगराSun, 21 Sep 2025 05:38 PM
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 05017/05018 मऊ-सूरत-मऊ स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन मऊ से 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को और सूरत से 28 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। ट्रेन मऊ से शनिवार को सुबह 5.30 बजे चलकर रात 8.15 बजे ईदगाह और रविवार को दोपहर 12.15 बजे सूरत पहुंचेगी।

वहीं, ट्रेन सूरत से शनिवार को दोपहर 3.05 बजे चलकर रविवार सुबह 7 बजे ईदगाह और सोमवार रात 11.30 बजे मऊ पहुंचेगी। ट्रेन में 6 जनरल, 8 स्लीपर, 3 एसी थर्ड और 1 एसी सेकेंड कोच होंगे। इसके अलावा गाड़ी संख्या 03007/03008 हावड़ा-खातीपुरा-हावड़ा पूजा स्पेशल ट्रेन की भी घोषणा की गई है। यह ट्रेन हावड़ा से 28 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को और खातीपुरा से 30 सितंबर से 4 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रवाना होगी।

ट्रेन हावड़ा से रविवार रात 11 बजे चलकर सोमवार रात 10.45 बजे आगरा कैंट एवं मंगलवार तड़के 3.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन खातीपुरा से मंगलवार सुबह 7.35 बजे चलकर दोपहर 12 बजे आगरा कैंट और बुधवार शाम 4.50 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन में 4 एसी थर्ड, 10 स्लीपर और 6 जनरल कोच होंगे।

यह रहेगा ट्रेन का समय

गाड़ी संख्या 03109/03110 कोलकाता-वड़ोदरा-कोलकाता पूजा स्पेशल ट्रेन कोलकाता से 30 सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को और वड़ोदरा से 2 अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। ट्रेन मंगलवार को कोलकाता से सुबह 8 बजे चलकर बुधवार सुबह 5.20 बजे ईदगाह और शाम 7.45 बजे वड़ोदरा पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन वड़ोदरा से गुरुवार शाम 4.45 बजे चलकर शुक्रवार सुबह 5.50 बजे ईदगाह और शनिवार सुबह 4.05 बजे कोलकाता पहुंचेगी। ट्रेन में 4 एसी थर्ड, 10 स्लीपर और 6 जनरल कोच होंगे।

