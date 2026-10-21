यूपी होकर चलेगी बरौनी-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन, देखें क्या रहेगा रूट और शेड्यूल

यूपी होकर चलेगी बरौनी-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन, देखें क्या रहेगा रूट और शेड्यूल
त्योहारों में टिकट को लेकर होती मारा-मारी के बीच बरौनी से चंडीगढ़ की स्पेशल ट्रेन यूपी होकर चलेगी। सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। नीचे जानें ट्रेन का शेड्यूल और रूट।
बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। रेल प्रशासन त्यौहारों को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त सुविधा हेतु (04536/ 04535) चण्डीगढ़-बरौनी-चण्डीगढ़ वाया गोरखपुर साप्ताहिक आरक्षित विशेष गाड़ी चेलेगी। चण्डीगढ़ से 23 अक्टूबर से 27 नवम्बर तक हर शुक्रवार तथा बरौनी से 25 से 29 नवम्बर, 2026 तक हर रविवार को चलेगी।
04536 चण्डीगढ़-बरौनी साप्ताहिक आरक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी
चण्डीगढ़ से 23.45 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन अम्बाला कैंट से 00.45 बजे, यमुनानगर जगाधरी 01.30 बजे, सहारनपुर 02.15 बजे, मुरादाबाद 05.43 बजे, बरेली 07.02 बजे, शाहजहाँपुर 08.10 बजे, सीतापुर 10.20 बजे, गोंडा 13.40 बजे, गोरखपुर 17.00 बजे, देवरिया सदर 18.05 बजे, सीवान 19.10 बजे, छपरा 20.30 बजे, सोनपुर 21.50 बजे, हाजीपुर 22.05 बजे तथा शाहपुर पटोरी 23.02 छूटकर तीसरे दिन बरौनी 00.30 बजे पहुँचेगी।
04535 बरौनी-चण्डीगढ़ साप्ताहिक आरक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी
बरौनी से 02.35 बजे प्रस्थान कर शाहपुर पटोरी से 03.37 बजे, हाजीपुर 05.05 बजे, सोनपुर 05.17 बजे, छपरा 07.05 बजे, सीवान 07.55 बजे, देवरिया सदर 08.55 बजे, गोरखपुर 10.20 बजे, गोंडा 13.20 बजे, सीतापुर 16.20 बजे, शाहजहाँपुर 18.23 बजे, बरेली 19.20 बजे, मुरादाबाद 21.00 बजे, दूसरे दिन सहारनपुर 00.45 बजे, यमुनानगर जगाधरी 01.20 बजे तथा अम्बाला कैंट से 02.45 बजे छूटकर चण्डीगढ़ 03.35 बजे पहुँचेगी।
ब्लॉक के चलते पांच -पांच घंटा विलंब से पहुंची ट्रेनें
बरेली। रेल ट्रैक मेंटिनेन्स के कार्यों को देखते हुए वर्तमान में हर सेक्शन में ब्लॉक चल रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन लगातार प्रभावित होता है। मंगलवार को भी पांच -पांच घंटा तक ट्रेनें में विलंब से आई। यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ा। रेलवे के अनुसार, मुरादाबाद रेल मंडल, लखनऊ और गोरखपुर रेल मंडल में कई जगह ट्रैक मेंटिनेन्स कार्य चल रहे हैं।
(04732) श्री गंगानगर स्पेशल 5.00 घंटा, (04603) कटरा स्पेशल 3.00 घंटा, (15128) काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 2.00 घंटा, (12584) डबल डेकर स्पेशल 1.00 घंटा, (04028) मजफ्फरपुर 3.00 घंटा विलंब से आई। इंजीनियरिंग अधिकारियों का कहना है, अब फॉग मौसम शुरू हो जाएगा, जिससे ट्रैक मेंटिनेन्स के काम प्रभावित होंगे,इसलिए 15 नवंबर से पहले सबसे बड़े मेंटेनेंस कार्य जाने हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें