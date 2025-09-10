Indian Railways Amritsar Chapra Special train to Run via UP during Durga Puja Chhath check Schedule यूपी से होकर गुजरेगी अमृतसर-छपरा स्पेशल ट्रेन, दुर्गा पूजा और छठ का देखें शेड्यूल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आगामी दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा को देखते हुए रेलवे बरेली होकर अमृतसर-छपरा पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। ट्रेन संबंध में रेलवे से संचालन तिथि और टाइम जारी कर दी है। इन ट्रेनों को त्योहारी भीड़ को देखते हुए चलाया जाएगा।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेलीWed, 10 Sep 2025 02:04 PM
आगामी दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा को देखते हुए रेलवे बरेली होकर अमृतसर-छपरा पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। ट्रेन संबंध में रेलवे से संचालन तिथि और टाइम जारी कर दी है। इन ट्रेनों को त्योहारी भीड़ को देखते हुए चलाया जाएगा। 28 सितंबर से एक दिसंबर तक संचालित की जाएगी।

04608 अमृतसर-छपरा साप्ताहिक 28 सितम्बर से 30 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार

अमृतसर से 09:40 बजे प्रस्थान कर ब्यास जं. 10:12 बजे, जलन्धर सिटी 10:50 बजे, फगवाड़ा 11:14 बजे, ढंडारीकला 12:10 बजे, सरहिन्द 12:56 बजे, राजपुरा 13:12 बजे, अम्बाला कैंट 13:55 बजे, यमुनानगर जगाधरी 14:37 बजे, सहारनपुर 15:15 बजे, मुरादाबाद 18:18 बजे, बरेली 19:37 बजे, सीतापुर 23:00 बजे दूसरे दिन गोण्डा 02:10 बजे, गोरखपुर 05:10 बजे, सीवान 07:20 बजे छूटकर छपरा 09.00 बजे पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज, आगरा और शाहजहांपुर में उतरने लगा नदियों का पानी, बाढ़ से राहत नहीं

04607 छपरा-अमृतसर साप्ताहिक 29 सितम्बर से 01 दिसम्बर तक प्रत्येक सोमवार

छपरा से 12:00 बजे प्रस्थान कर सीवान 13:07 बजे, गोरखपुर 15:50 बजे, गोंडा 18:20 बजे, सीतापुर 21:30 बजे दूसरे दिन बरेली 00:58 बजे, मुरादाबाद 02:50 बजे, सहारनपुर 06:50 बजे, यमुनानगर जगाधरी 07:23 बजे, अम्बाला कैंट 08:18 बजे, राजपुरा 08:43 बजे, सरहिन्द 09:18 बजे, ढंडारी कलां 10:50 बजे, फगवाड़ा 11:42 बजे, जलन्धर सिटी 12:15 बजे,ब्यास 12:50 बजे छूटकर अमृतसर 13.30 बजे पहुंचेगी।

हायाघाट स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस का होगा ठहराव

(15211/15212) दरभंगा-अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस का ठहराव अब पूर्व मध्य रेलवे में समस्तीपुर के हायाघाट स्टेशन पर भी होगा। दो मिनट का प्रायोगिक आधार पर ठहराव किया जाएगा। 10 सितम्बर को दरभंगा से चलने वाली 15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस हायाघाट स्टेशन पर 17.43 बजे पहुंचकर 17.45 बजे छूटेगी। अमृतसर से 08 सितम्बर को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस हायाघाट स्टेशन पर 02.28 बजे पहुंचकर 02.30 बजे चलेगी।

काठगोदाम गरीबरथ रहीं निरस्त, ­कई ट्रेनें पहुंचीं लेट

जम्मू और पंजाब में बाढ़ के चलते अभी ट्रेनों संचालन पटरी पर नहीं आ सका है। तमाम ट्रेनें प्रभावित चल रही हैं। मंगलवार को काठगोदाम गरीबरथ 12209 निरस्त रही। वहीं 19602 उदयपुर सिटी एक्सप्रेस 5:30 घंटा, 05576 सहरसा गरीबरथ 2:45 घंटा, 12203 अमृतसर गरीबरथ एक्सप्रेस 3:50 बजे और 12203 अमृतसर गरीबरथ पांच घंटा देरी से आई। जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। हालांकि अभी पूरे सितंबर ट्रेनें प्रभावित होंगी।

