नए साल पर कई ट्रेनों का नया टाइम टेबल होगा लागू, माघ मेला के लिए ट्रेनों के बढ़ाए स्टॉप

मुरादाबाद मंडल में नए साल पर रेल परिचालन को और व्यवस्थित व सुरक्षित करने के लिए नया वर्किंग टाइम टेबल एक जनवरी से लागू किया जा रहा है। इस नए टाइम टेबल के तहत रेल परिचालन से संबंधित कई परिवर्तन किए गए हैं। इसका उद्देश्य समयपालन सुनिश्चित करना, यात्री व माल परिवहन को अधिक प्रभावी बनाना है।

नए टाइम टेबल में रुड़की-देवबंद के बीच 29.55 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को शामिल किया गया है। यह मार्ग 25 टन एक्सल लोड के लिए उपयुक्त है, जिससे मालगाड़ियों का परिचालन और सुदृढ़ होगा। इसी रेल खंड पर दो नए रेलवे स्टेशन बनेड़ा खास और झबरेड़ा का निर्माण कर इसे रेलखंड में शामिल किया गया है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने यात्रियों से एक जनवरी के बाद यात्रा से पहले नई समय-सारणी देखकर ही निकलने को कहा है।

नई टाइम टेबल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, पूछताछ काउंटर और अधिकृत माध्यमों पर उपलब्ध रहेगी। सीनियर डीसीएम ने बताया कि देहरादून-कोटा एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा 18 नई गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही छह गाड़ियों का विस्तार किया जा रहा है। वहीं कई ट्रेनों के ठहराव समय में बढ़ोत्तरी के साथ ही नए ठहराव स्टेशन भी बनाए गए हैं।

चौरीचौरा और पुणे एक्सप्रेस का झूंसी में दो मिनट अतिरिक्त ठहराव रेलवे प्रशासन द्वारा महाकुम्भ मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों का दो मिनट का अतिरिक्त अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर दिया गया है। यह जानकारी सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी है।

- गोरखपुर से 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 जनवरी, 1, 12, 13, 14, 15 फरवरी को चलने वाली 15004 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर होगा।

- कानपुर अनवरगंज से 3, 4, 5 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 जनवरी, 1, 2, 13, 14, 15, 16 फरवरी को चलने वाली 15003 कानपुर अनवरगंज-गोरखपुर एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर होगा।

- पुणे से 15, 22, 29 जनवरी एवं 12 फरवरी को चलने वाली 11037 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा।