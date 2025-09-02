Indian Poetess to create world record for 51 hours relay poet conference without break in Lakhimpur Kheri Uttar Pradesh यूपी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी 200+ कवयित्रियां, 51 घंटे चलता रहेगा कवि सम्मेलन, लखीमपुर खीरी में महाजुटान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 12 सितंबर से 14 सितंबर (हिन्दी दिवस) तक देश की 200 से ज्यादा कवयित्रियों का महाजुटान हो रहा है। बिना ब्रेक लगातार 51 घंटे कवि सम्मेलन और मुशायरा चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखीमपुरTue, 2 Sep 2025 06:28 PM
अब तक आपने तमाम तरह के विश्व रिकॉर्ड देखे और सुने होंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 12 सितंबर से हिन्दी दिवस 14 सितंबर तक यहां एक ऐसे कवि सम्मेलन व मुशायरा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मंच पर सिर्फ कवयित्रियां होंगी। लगातार 51 घंटे से अधिक तक चलने वाले कवि सम्मेलन में देश भर से जुट रहीं महिला साहित्यकार कविता और शायरी पेश करेंगी। इस अनूठे आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की तैयारी है।

12 सितंबर से 14 सितंबर तक चलने वाले इस कवि सम्मेलन और मुशायरा की खास बात यह है कि आयोजन के दौरान एक मिनट का भी ब्रेक नहीं होगा। दिन हो या रात, मंच पर कवयित्रियां और शायराएं एक के बाद एक लगातार रचनाएं सुनाती रहेंगी। पूरे कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज इसकी ऑनलाइन निगरानी करेंगे।

कवि सम्मेलन व मुशायरों की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन आमतौर पर ये आयोजन कुछ घंटे ही चलते हैं। मगर लखीमपुर खीरी में दुनिया के सबसे लंबे महिला कवि सम्मेलन का इतिहास बनने जा रही है। आयोजन में यूपी समेत छह राज्यों की 200 से अधिक महिला साहित्यकार शिरकत करेंगी। आयोजन की मुख्य संयोजक कपिलश फाउंडेशन की अध्यक्ष शिप्रा खरे ने बताया कि सम्मेलन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से नियम और शर्तें तय कर दी गई हैं। कवि सम्मेलन का आयोजन उन नियमों और शर्तों के मुताबिक ही होगा।

ऐसे होंगे आयोजन के नियम

काव्य पाठ लगातार 51 घंटे तक बिना रुके चलता रहेगा। इसके लिए 6-6 घंटे की अलग-अलग पालियां बनाई गई हैं, जिनका संचालन दो महिलाएं करेंगी। एक कवयित्री को अधिक से अधिक 20 मिनट का समय दिया जाएगा। कोई भी कवयित्री 24 घंटे में केवल एक बार मंच पर कविता पढ़ सकेंगी। संचालकों को छोड़कर हर कवयित्री को मौलिक रचनाएं ही सुनानी हैं। कोई दूसरे की रचना सुनाएंगी तो उसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

आयोजन की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग

कवि सम्मेलन का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण होगा, जिससे दूर-दराज में बैठे श्रोता तक यह पहुंच सके। जज ऑनलाइन निगरानी करके सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है। इस आयोजन को लेकर साहित्य जगत में उत्साह है। स्थानीय स्तर पर भी तैयारी की जा रही है।

