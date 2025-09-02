यूपी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी 200+ कवयित्रियां, 51 घंटे चलता रहेगा कवि सम्मेलन, लखीमपुर खीरी में महाजुटान

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 12 सितंबर से 14 सितंबर (हिन्दी दिवस) तक देश की 200 से ज्यादा कवयित्रियों का महाजुटान हो रहा है। बिना ब्रेक लगातार 51 घंटे कवि सम्मेलन और मुशायरा चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है।

अब तक आपने तमाम तरह के विश्व रिकॉर्ड देखे और सुने होंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 12 सितंबर से हिन्दी दिवस 14 सितंबर तक यहां एक ऐसे कवि सम्मेलन व मुशायरा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मंच पर सिर्फ कवयित्रियां होंगी। लगातार 51 घंटे से अधिक तक चलने वाले कवि सम्मेलन में देश भर से जुट रहीं महिला साहित्यकार कविता और शायरी पेश करेंगी। इस अनूठे आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की तैयारी है।

12 सितंबर से 14 सितंबर तक चलने वाले इस कवि सम्मेलन और मुशायरा की खास बात यह है कि आयोजन के दौरान एक मिनट का भी ब्रेक नहीं होगा। दिन हो या रात, मंच पर कवयित्रियां और शायराएं एक के बाद एक लगातार रचनाएं सुनाती रहेंगी। पूरे कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज इसकी ऑनलाइन निगरानी करेंगे।

ऐसे होंगे आयोजन के नियम काव्य पाठ लगातार 51 घंटे तक बिना रुके चलता रहेगा। इसके लिए 6-6 घंटे की अलग-अलग पालियां बनाई गई हैं, जिनका संचालन दो महिलाएं करेंगी। एक कवयित्री को अधिक से अधिक 20 मिनट का समय दिया जाएगा। कोई भी कवयित्री 24 घंटे में केवल एक बार मंच पर कविता पढ़ सकेंगी। संचालकों को छोड़कर हर कवयित्री को मौलिक रचनाएं ही सुनानी हैं। कोई दूसरे की रचना सुनाएंगी तो उसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं माना जाएगा।