भारतीय प्रवासियों को भी वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए मौका, केवल करना होगा ये काम
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रवासी भारतीयों को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर दिया गया है। प्रवासी भारतीय मतदाता सूची में जिस भाग में प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकृत होगा, उस भाग की मतदाता सूची के अंतिम सेक्शन में प्रवासी मतदाता के रूप में अलग सूची तैयार की जाएगी। यूपी में रहने वाले ऐसे लोग जो दूसरे देशों में रोजगार, शिक्षा व अन्य किन्हीं कारणों से रह रहे प्रवासी भारतीय मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म-6 ए भरेंगे। यूपी के सीईओ नवदीप रिणवा की ओर से ऐसे प्रवासी भारतीयों से अपील की गई है जो मतदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वह अपना नाम सूची में शामिल करा सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरकर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर वह वेबसाइट https://voters.eci.gov.in व ईसीआईनेट एप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म के साथ रंगीन फोटोग्राफ व पासपोर्ट की फोटो कॉपी लगाना आवश्यक है। अगर किसी प्रवासी भारतीय के विदेश जाने से पहले उसे भारत के साधारण मतदाता के रूप में मतदाता कार्ड जारी किया गया था तो वह इसे वापस करेगा। प्रवासी भारतीयों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा लेकिन इन्हें नियमानुसार मतदाता पहचान पत्र नहीं दिया जाएगा। यह चुनाव में वोटिंग अपना पासपोर्ट दिखाकर कर सकेंगे। अगर उनका पता बदला है तो वह इसकी जानकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देंगे। अगर कोई प्रवासी भारतीय दोबारा देश वापस आ जाता है तो उसे प्रवासी भारतीय मतदाता सूची से बाहर होने के लिए जानकारी देनी होगी। फिर उसे भारतीय नागरिकों के लिए तैयार सामान्य मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। नाम संशोधन व नाम हटाने के लिए भी यह प्रवासी भारतीय आवेदन कर सकेंगे।