भारत बहुत जल्द होगा हिंदू राष्ट्र, कल्कि महोत्सव के उद्घाटन पर बोले जगदगुरु रामभद्राचार्य

संक्षेप: आचार्य रामभद्राचार्य ने प्रेस वार्ता में अपने पूर्व बयान ‘वाइफ’ और ‘पत्नी’ के अर्थ पर भी विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पत्नी यज्ञधर्म निभाने वाली सहधर्मिणी होती है, न कि केवल भोग का साधन।

तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगदगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वह समय दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने दावा किया कि भगवान कल्कि का प्रमाण ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक मिलता है और लगभग डेढ़ लाख पृष्ठों में उनके अवतार का विस्तृत वर्णन है। वे सोमवार को ऐचोडा कंबोह स्थित श्री कल्कि धाम में शुरू हुए सात दिवसीय श्री कल्कि महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस महोत्सव में पहली बार श्री कल्कि कथा का आयोजन किया जा रहा है।

आचार्य रामभद्राचार्य ने प्रेस वार्ता में अपने पूर्व बयान ‘वाइफ’ और ‘पत्नी’ के अर्थ पर भी विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पत्नी यज्ञधर्म निभाने वाली सहधर्मिणी होती है, न कि केवल भोग का साधन। उन्होंने कहा, हमारे यहां पत्नी का उपयोग योग के लिए होता है, भोग के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी या बीबी कहकर पुकारा जाता है। उन्होंने मुस्लिम परिवारों को बच्चों को संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाने और जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देने की सलाह दी।

जाति आधारित आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह श्री कल्कि धाम भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल बनेगा। उन्होंने आगामी रामनवमी को गुरुकुल उद्घाटन की घोषणा की, जहां ऑनलाइन माध्यम से भारतीय संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाएगी। संविधान और मनुस्मृति पर बोलते हुए आचार्य ने कहा कि मनुस्मृति में कहीं भी राष्ट्र-विरोध नहीं है, जबकि संविधान में 130 संशोधन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत ज्ञान हर भारतीय के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भगवान कल्कि का अवतार तब होगा जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक रेखा में आएंगे।

सांसद जियाउर्रहमान पर चले राष्ट्रदोह का मुकदमा संभल। सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाते हुए आचार्य ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में किसी भी मुस्लिम की विरासत को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, यह पड़ोसी देश की हताशा का परिणाम है।