इंडिया-साउथ अफ्रीका T-20 मुकाबला : एक हजार से अधिक जवान संभालेंगे इकाना स्टेडियम की सुरक्षा

Dec 16, 2025 11:29 pm IST

IND vs SA 4th T20: इकाना स्टेडियम में भारत- दक्षिण अफीक्रा चौथे टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर तीन सुपर जोन, छह जोन और 16 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। एक हजार से अधिक पुलिस कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। सुपर जोन का प्रभारी एसपी, जोन का एडिशनल एसपी और सेक्टर का प्रभारी डिप्टी एसपी को बनाया गया है। स्टेडियम में एंट्री के लिए डिजिटल टिकट मान्य नहीं होंगे।

सुरक्षा के किए गए हैं ये इंतजाम- - पीएसी, एलआईयू, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, एंटी-माइन और एंटी-ड्रोन टीम तैनात की गई।

- सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी।

- लोगों के मेडिकल और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है।

स्टेडियम में प्रवेश व्यवस्था गेट नं. 1 और 2- नार्थ पवेलियन और जनरल स्टैंड के दर्शकों के लिए।

गेट नं. 3- केवल वीआईपी, खिलाड़ियों और ''साउथ हॉस्पिटैलिटी'' पास धारकों के लिए है।

गेट नं. 4 और 5- साउथ पवेलियन, प्रेसिडेंशियल गैलरी और अन्य सामान्य दर्शकों के लिए।

यातायात और पार्किंग -शहीद पथ और स्टेडियम के आसपास यातायात डायवर्जन बुधवार, 17 दिसंबर को दोपहर दो बजे से लागू होकर मैच खत्म होने तक लागू रहेगा।

- दर्शकों को स्टेडियम के अंदर या बाहर केवल निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही वाहन खड़े करने की अनुमति होगी।

- P1: मीडिया (Media) और ''नॉर्थ हॉस्पिटैलिटी'' पास वालों के लिए।

- P2: साउथ हॉस्पिटैलिटी'' मेहमानों के लिए।

- P3 और P3A: वीआईपी और टीम मालिकों के वाहनों के लिए आरक्षित।

यह सामान स्टेडियम में ले जाना रहेगा प्रतिबंधित तरल पदार्थ: पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, जूस, शराबखाद्य सामग्री बाहर से लाया गया भोजन, टिफिन या कोई भी खाने का सामान।

धातु की वस्तुएं: सिक्के, लाइटर, माचिस, सिगरेट, बीड़ी।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण : पावरबैंक, हेडफोन, ईयरफोन और दूरबीन।

अन्यः हेलमेट, बैग झोले,बड़े पर्स, बैनर झंडे (आपत्तिजनक नारे लिखे हुए), नुकीली वस्तुएं और शस्त्र।

पुलिस ने की ये अपील -पुलिस ने सभी दर्शक से अपील की है कि वे वैध हार्ड कॉपी टिकट और पास के साथ ही स्टेडियम में प्रवेश करें, डिजिटल टिकट मान्य नहीं होंगे।

-किसी भी आपात स्थिति या चिकित्सा सहायता के लिए स्टेडियम परिसर में उपलब्ध पुलिस बूथ या मेडिकल रूम से तुरंत संपर्क करें।