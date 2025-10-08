India north south traditions are united in Ayodhya with statues of three poets अयोध्या में एक सूत्र में बंधी भारत की उत्तर-दक्षिण परंपरा, तीन कवियों की लगीं प्रतिमाएं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अयोध्या में त्यागराज स्वामीगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और भक्ति परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। 

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, अयोध्याWed, 8 Oct 2025 07:34 PM
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने कहा बुधवार की शाम रामनगरी में उन्होंने कहा कि त्यागराज स्वामीगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और भक्ति परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। उनके काव्य और रचनाओं ने समाज को प्रेम, भक्ति और एकता के सूत्र में पिरोया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संयुक्त रूप से रामजन्मभूमि परिसर से सटे टेढ़ी बाजार चौराहे पर स्थित बृहस्पति कुंड में स्थापित की गई दक्षिण भारतीय तीन संतों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। सीतारमण ने बृहस्पति कुंड की भव्यता और शांति देखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अयोध्या और कर्नाटक के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। आज इन संतों की मूर्तियों के अनावरण के माध्यम से भारत की उत्तर-दक्षिण परंपरा एक सूत्र में बंधी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीराम की नगरी अयोध्या अब केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की केंद्रस्थली बन रही है।

उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण का यह दौरा भारत की सांस्कृतिक एकता और समरसता का सशक्त प्रतीक है। इस दौरान सीतारमण ने रामलला के दरबार जाकर दर्शन किया। तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। वित्त मंत्री ने शाम साढे 6 बजे सरयू आरती भी की। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री का पारंपरिक अयोध्या शैली में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बृहस्पति कुंड केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है, जहां उत्तर भारत की श्रद्धा और दक्षिण भारत की भक्ति का संगम होता है।

कौंन हैं ये तीन दक्षिण भारतीय संत

प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित त्यागराज स्वामीगल (4 मई 1767-6 जनवरी 1847) कर्नाटक संगीत के एक महान संगीतकार, संत और भक्ति कवि थे, जिन्हें भगवान राम के प्रति अपार भक्ति के लिए जाना जाता है। उनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले में तिरुवरुर में हुआ था। संगीत को भक्ति के साथ एकीकृत कर उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की, जिसने कर्नाटक संगीत को गहराई और सच्चा आध्यात्मिक अर्थ दिया। उन्होंने प्रभु राम की स्तुति में सैकड़ों भक्ति गीतों की रचना की, जिनमें प्रसिद्ध 'पंचरत्न कृति' शामिल है, जो कर्नाटक संगीत के खजाने का एक अहम हिस्सा है।

पुरन्दर दास कर्नाटक के सोने, चांदी व विविध आभूषणों के एक धनी व्यापारी थे। उन्होंने हरिदास (कृष्ण सेवक) बनने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति छोड़ दी। वे एक भक्त गायक थे जिन्होंने भागवत पुराण के कठिन संस्कृत सिद्धांतों को सरल और मधुर गीतों में पिरोया। वह मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत विद्वानों में से एक थे।

अरुणाचल कवि (1711-1779) एक प्रसिद्ध तमिल कवि और संगीतकार थे, जिन्होंने प्रसिद्ध राम नाटकम् की रचना की और तमिल संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिल्लैयाडी में हुआ था। पिता का नाम नल्लथम्बी पिल्लई और माता का नाम वल्लियाम्मल था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद, उन्होंने संस्कृत और तमिल की शिक्षा के लिए धर्मपुरम अधीनम में प्रवेश लिया, लेकिन 18 साल की उम्र में मठ छोड़ दिया। उन्होंने रामायण को तमिल में प्रस्तुत करते हुए राम नाटकम (जिसे राम-नाटक-कीर्तनई भी कहा जाता है) की रचना की।

