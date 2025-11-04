बिहार में इंडिया महागठबंधन की होगी जीत, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री; धर्मेंद्र यादव का योगी पर भी पलटवार

संक्षेप: सपा सासंद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में इंडिया महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। धर्मेंद्र यादव ने सीएम योगी के बयान पर भी पलटवार किया।

सपा के वरिष्ठ नेता एवं सासंद धर्मेंद्र यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। सांसद धर्मेंद यादव ने कहा कि बिहार में इंडिया महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। यही नहीं उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार चुनाव में देशभर में वादाखिलाफी करने वाली भाजपा को जनता सबक सिखाएंगी। उन्होंने बिहार चुनाव में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम पद की गरिमा को कलंकित करने वाला रहा।

एसआईआर पर सवाल उठाया मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर मेरठ पहुंचे सांसद धर्मेंद्र यादव ने रोहटा रोड पर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। वहां उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र प्रेमी के सुपुत्र लविश के रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल हुए एवं दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने एसआईआर पर सवाल उठाया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी। घुसपैठियों को रोकना का काम सरकार था, फिर भाजपा शासित राज्यों में क्यों सरकार घुसपैठियों को नहीं रोक पाई।

बिहार के बाद 2027 में यूपी से भी जनता भाजपा की विदाई करेंगी उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार नहीं कि कौन घुसपैठिया और कौन देश का नागरिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा तिकड़म कर रही कि कैसे बेईमानी करके चुनाव जीते, लेकिन बिहार के बाद 2027 में यूपी से भी जनता भाजपा की विदाई करेंगी। जनता सपा-समाजवादियों को समर्थन दे रही है। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी, रविंद्र प्रेमी, अहतेशाम इलाही, विधायक रफीक अंसारी रहे।