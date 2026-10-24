2027 में बनेगी इंडिया-गठबंधन की सरकार, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मोना का दावा
यूपी कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्र उर्फ मोना ने 2027 को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, अगले साल यूपी में गठबंधन की सरकार बनेगी। आराधना मिश्रा सपा के साथ सीटों के बंटवारे पर भी खुलकर बोलीं।
UP Congress: कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की नवनियुक्त अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा है कि उनका लक्ष्य 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) को मजबूत कर 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाना है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की 52 वर्षीय अध्यक्ष मोना ने कहा, 'मेरा एक प्रमुख लक्ष्य 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत करते हुए 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है।' यह पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में 'इंडिया' गठबंधन में समाजवादी पार्टी (सपा) की मुख्य भूमिका है और सरकार बनने पर क्या कांग्रेस उसमें शामिल होगी, उन्होंने कहा, 'गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें सभी घटक शामिल होंगे।'
यूपी के एक प्रमुख कांग्रेसी परिवार की चौथी पीढ़ी से आने वाली मोना का परिवार हमेशा पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा है। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 'पंच' (ग्राम सभा सदस्य) के रूप में हुई। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही 1999 में वह संग्रामगढ़ सहकारी संघ की अध्यक्ष बन गईं और फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं तीन बार ब्लॉक प्रमुख रहीं। वह 2014 के उपचुनाव में प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास सीट से पहली बार कांग्रेस की विधायक चुनी गईं और फिर 2017 और 2022 में भी विधानसभा पहुंचीं। कांग्रेस ने उन्हें दो बार कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता भी बनाया। इससे पहले रामपुर खास सीट से उनके पिता प्रमोद तिवारी 1980 से 2014 तक लगातार नौ बार विधायक रहे। प्रदेश सरकार में मंत्री और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता रह चुके प्रमोद तिवारी वर्तमान में राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं। प्रमोद तिवारी के पिता और दादा भी कांग्रेस में सक्रिय रहे।
सपा के साथ सीटों के बंटवारे पर क्या बोलीं आराधना?
वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर संभावित रस्साकशी के सवाल पर मोना ने कहा, ‘कतई कोई रस्साकशी नहीं है। इसमें कहीं कोई विषमता नहीं है और बहुत जल्द दोनों दलों का नेतृत्व आपस में स्थिति स्पष्ट कर देगा।’ 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गठबंधन के तहत 17 सीट मिलने के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की दावेदारी सिर्फ 85 सीट पर होने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि उन सीट के अलावा कांग्रेस कहीं और नहीं है। कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। फॉर्मूला तैयार करना नेतृत्व का काम है। हमें अपनी वास्तविक स्थिति से नेतृत्व को अवगत कराना है।
2024 में ईमानदारी के साथ लड़ी थी कांग्रेस
2024 में जहां कांग्रेस लड़ी, वहां कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के साथियों ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की और आज भी गठबंधन ईमानदारी से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।' कांग्रेस को 2024 से पहले चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने और पार्टी की जमीनी स्थिति संबंधी सवाल पर मोना ने कहा, '2019 में प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में व्यापक दौरे के बाद संगठन पर सघन काम हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में भले अच्छे परिणाम नहीं आए, लेकिन जमीनी स्तर पर शिथिलता टूटी, लोग घरों से निकले और उसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा।'
बैसाखी पर है पीएम मोदी सरकार
उन्होंने कहा, '2024 के चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश में मोदी (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) का अहंकार टूटा, विजय रथ रुका और आज उनकी सरकार बैसाखी पर है। आज केंद्र सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के सहारे है और उसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश है। यहां गठबंधन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके 400 पार के नारे को रोका।' कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पार्टी 2024 से बेहतर प्रदर्शन 2027 में और 2027 से बेहतर प्रदर्शन 2029 में करेगी। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हराने के लक्ष्य से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, ‘यह तो समय बताएगा, राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती और केवल विचारधारा स्थायी होती है।’
पूरे देश के हित को देखकर बना है इंडिया गठबंधन
टिकट के बंटवारे को लेकर सपा के साथ टकराव की आशंका के सवाल पर उन्होंने कहा, 'इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के हित को देखकर बना है। गठबंधन की राजनीति में कभी आपको और कभी सहयोगी दल को समझौता करना पड़ता है। दोनों दलों का नेतृत्व सकारात्मक बात करता है और इसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है।' मोना के कार्यभार संभालने के दिन कांग्रेस की प्रदेश इकाई कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस पार्षद ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हुए हंगामे पर उन्होंने कहा, ‘जब से नयी टीम बनी है, तब से उसने एक लक्ष्य को सामने रखकर कार्य शुरू किया है। उस घटना का इस लक्ष्य से लेना-देना नहीं है।’
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।