पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी: कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भाजपाई, कांग्रेसियों ने किया पथराव

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गयी टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भाजपाईयों पर कांग्रेसियों ने पथराव कर दिया।

बिहार चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा मंच से की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर पूरे देश में भाजपा विरोध जता रही है। यूपी के कई जिलों में भी भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोमवार को खीरी में भाजपाइयों ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की तो वहीं इटावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर घेराव करने पहुंचे। इस कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव कर दिया। फेंके गये पत्थर भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष समेत कई भाजपाईयों को लगे। इससे नाराज भाजपाई धरने पर बैठ गये। पुलिस ने कार्यालय के अंदर से कांग्रेस के आठ नेताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद भाजपाईयों ने धरना समाप्त कर दिया।

भाजपा विधायक सरिता भदौरिया, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता अन्नू, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिव महेश दुबे समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे नगर पालिका चौराहे के पास स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। भाजपाईयों के पहुंचते ही दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय से कांग्रेसियों ने भाजपाईयों पर पथराव कर दिया। इससे भाजपाईयों में भगदड़ मच गयी। पत्थर विधायक व जिलाध्यक्ष समेत आधा दर्जन को लगे। नाराज भाजपा के लोग कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुये धरने पर बैठ गये। एडीएम, एसपी सिटी ने पहुंचकर भाजपा नेताओं को समझाने का प्रयास किया। लेकिन वे नहीं माने।