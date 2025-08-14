यूपी में भाजपा महिला बूथ अध्यक्ष से अश्लील हरकत, असिस्टेंट मैनेजर पर केस दर्ज

लखनऊ में भाजपा महिला बूथ अध्यक्ष को निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने शादी का झांसा देकर अश्लील हरकत की। विरोध पर गोद भराई के एक दिन पहले फोन कर रिश्ता भी तोड़ दिया। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी।

यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सुशांत गोल्फ सिटी में भाजपा महिला बूथ अध्यक्ष को निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने शादी का झांसा देकर अश्लील हरकत की। विरोध पर गोद भराई के एक दिन पहले फोन कर रिश्ता भी तोड़ दिया। दोनों की मुलाकात जीवन साथी डॉट कॉम पर हुई थी। यह आरोप लगा पीड़िता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पीड़िता के मुताबिक वह भाजपा की बूथ अध्यक्ष है। उन्होंने जीवन साथी डॉट कॉम पर प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल पर एक युवक से जान पहचान हुई। जिसने अपना परिचय चिनहट के रहने वाले हर्षवर्धन कश्यप के रूप में दिया। उसने बताया कि वह अमेठी के जगदीशपुर में स्थित एक निजी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। इसके बाद दोनों में फोन पर बातचीत होने लगी। हर्षवर्धन ने बताया कि पांच वर्ष पहले उसका तलाक हो चुका है। वह उससे शादी करना चाहता है। शादी के लिए हामी भरने पर बीते 13 जून को हर्षवर्धन अंसल पार्क में उससे मिलने आया है। इस दौरान हर्षवर्धन ने उसके साथ अश्लील हरकत की। उसने आरोपी की हरकत को नजरअंदाज किया। दोबारा वह उससे पांच जुलाई को मिलने आया और 12 जुलाई को गोदभराई की तारीख तय हुई।