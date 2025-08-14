Indecent behaviour with BJP women booth president in UP यूपी में भाजपा महिला बूथ अध्यक्ष से अश्लील हरकत, असिस्टेंट मैनेजर पर केस दर्ज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में भाजपा महिला बूथ अध्यक्ष से अश्लील हरकत, असिस्टेंट मैनेजर पर केस दर्ज

लखनऊ में भाजपा महिला बूथ अध्यक्ष को निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने शादी का झांसा देकर अश्लील हरकत की। विरोध पर गोद भराई के एक दिन पहले फोन कर रिश्ता भी तोड़ दिया। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, लखनऊThu, 14 Aug 2025 07:54 PM
यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सुशांत गोल्फ सिटी में भाजपा महिला बूथ अध्यक्ष को निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने शादी का झांसा देकर अश्लील हरकत की। विरोध पर गोद भराई के एक दिन पहले फोन कर रिश्ता भी तोड़ दिया। दोनों की मुलाकात जीवन साथी डॉट कॉम पर हुई थी। यह आरोप लगा पीड़िता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पीड़िता के मुताबिक वह भाजपा की बूथ अध्यक्ष है। उन्होंने जीवन साथी डॉट कॉम पर प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल पर एक युवक से जान पहचान हुई। जिसने अपना परिचय चिनहट के रहने वाले हर्षवर्धन कश्यप के रूप में दिया। उसने बताया कि वह अमेठी के जगदीशपुर में स्थित एक निजी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। इसके बाद दोनों में फोन पर बातचीत होने लगी। हर्षवर्धन ने बताया कि पांच वर्ष पहले उसका तलाक हो चुका है। वह उससे शादी करना चाहता है। शादी के लिए हामी भरने पर बीते 13 जून को हर्षवर्धन अंसल पार्क में उससे मिलने आया है। इस दौरान हर्षवर्धन ने उसके साथ अश्लील हरकत की। उसने आरोपी की हरकत को नजरअंदाज किया। दोबारा वह उससे पांच जुलाई को मिलने आया और 12 जुलाई को गोदभराई की तारीख तय हुई।

इस दौरान फिर उसने बैड टच किया। उसने उसकी हरकत पर विरोध जताया। इसके बाद हर्षवर्धन चला गया। अगले दिन फिर उससे फोन पर बात हुई, सबकुछ सामान्य था। वह गोदभराई की तैयारी करने लगी। गोदभराई के एक दिन पहले 11 जुलाई को हर्षवर्धन का फोन आया। फोन उठाते ही वह गालियां देने लगा। उसने कहा कि कॉल डिटेल और मैसेज डिलीट कर दो। दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। इस पर वह उसके द्वारा बताए गए चिनहट वाले पते पर गई तो वहां कोई नहीं मिला। वह जगदीशपुर स्थित हर्षवर्धन के कार्यालय पहुंची तो पता लगा कि उसने प्रोफाइल पर झूठी जानकारी दी थी। उसके दो बच्चे भी है। जो कि हर्षवर्धन की मां के साथ पुस्तैनी मकान में रहते हैं। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी के मुताबिक पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

