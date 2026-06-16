IND vs AFG 2nd ODI: लखनऊ के इकाना में कल भारत-अफगानिस्तान का मैच, बदला रहेगा ट्रैफिक

IND vs AFG 2nd ODI: लखनऊ के इकाना में कल भारत-अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच खेला जाएगा। लखनऊ में खेले जाने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच को डायवर्जन लागू किया गया है।

IND vs AFG 2nd ODI: यूपी की राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 17 जून को भारत बनाम अफगानिस्तान मैच होगा। तीन मैचों की सीरीज के दूसरे अहम मुकाबले के लिए भारत और अफगानिस्तान की टीमें लखनऊ पहुंच गईं। इस मैच को लेकर यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है।

सुबह 09 बजे से डायवर्जन लागू होगा। भारी/बड़े वाहनों का डायवर्जन/ नो-एंट्री का समय रात्रि 11:00 बजे से न होकर उक्त क्रिकेट मैच की समाप्ति के उपरान्त यातायात सामान्य होने तक रहेगा। जन-सामान्य की चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्ग पर भी एंबुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस, शव वाहन आदि अनुमन्य रहेगा। अनुमति के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क करना होगा।

कमता तिराहा और शहीद पथ बंद कमता शहीद पथ तिराहा अयोध्या रोड से आने वाला सामान्य यातायात सुल्तानपुर, रायबरेली और कानपुर रोड की तरफ नहीं जा सकेगा। इन वाहनों को कमता तिराहा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, समतामूलक, लालबत्ती, करियप्पा, तेलीबाग, बाराबिरवा या इंदिरा नहर चौराहा से होकर किसान पथ का उपयोग करना होगा।

कानपुर रोड तिराहा से भी रोक शहीद पथ कानपुर रोड तिराहे से सुल्तानपुर, रायबरेली और अयोध्या रोड जाने वाले वाहन बाराबिरवा, बंगलाबाजार, तेलीबाग, करियप्पा, लालबत्ती, 1090 या दरोगाखेड़ा किसान पथ से होकर निकल सकेंगे।

गोसाईगंज और उतरेठिया पर भारी वाहन प्रतिबंधित गोसाईगंज तिराहा और अमूल डेरी कटिंग से अहिमामऊ की तरफ बस, ट्रक और कमर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें वृंदावन योजना या कबीरपुर किसान पथ से डायवर्ट किया जाएगा। उतरेठिया अंडरपास से भी भारी वाहन शहीद पथ पर अहिमामऊ और कमता की तरफ नहीं चढ़ सकेंगे।

अहिमामऊ चौराहा पूरी तरह सील अहिमामऊ चौराहे से प्लासियो की तरफ यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। मैच के दौरान सुबह 11:00 बजे से रात मैच खत्म होने तक अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न भी प्रतिबंधित रहेगा। यहां से सिर्फ बाएं तरफ जाना अनुमन्य होगा। कमता की तरफ से कानपुर जाने वाले वाहन अहिमामऊ रैम्प से नहीं उतर सकेंगे।

सुल्तानपुर रोड के वाहन लूलू मॉल से मुड़ेंगे सुल्तानपुर रोड से आने वाले सामान्य वाहन अमूल तिराहे से अहिमामऊ की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें लूलू मॉल कटिंग से शहीद पथ पर चढ़ाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय जाने वाले वाहन एचसीएल तिराहे, प्लासियो की बजाय अहिमामऊ से दाएं मुड़कर जा सकेंगे।