IND A VS AUS A: तीन सुरक्षा घेरों में होगा ग्रीन पार्क मैच, खिलाड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। इस दौरान होने वाले तीन वन-डे मुकाबलों की सीरीज में खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। 

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुरTue, 16 Sep 2025 10:35 PM
कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगा। इस दौरान तीन वन-डे मुकाबलों की सीरीज में खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। होटल से स्टेडियम तक खिलाड़ियों के लिए विशेष कारिडोर तैयार किया जाएगा। साथ ही, स्टेडियम की हर दीर्घा में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जो मैच को शांतिपूर्ण ढंग से कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैच के लिए स्टेडियम में तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को निरीक्षण के बाद डीसीपी पूर्वी और टूर्नामेंट डायरेक्टर के बीच हुई बैठक में लिया गया।

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता, एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर के साथ मंगलवार को स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने एक साल पहले हुए भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच में तैयार किए गए सुरक्षा घेरे की जानकारी प्राप्त की। डीसीपी पूर्वी ने स्टेडियम की हर दीर्घा में पुलिस बल लगाने और एयरपोर्ट से होटल तथा होटल से स्टेडियम तक खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा बनाई। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर ने कहा कि मैच अंतर्राष्ट्रीय मानक पर कराया जाएगा।

मुकाबले में एशिया कप में भारतीय टीम के सदस्य अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा समेत रजत पाटीदार जैसे कई धुरंधर खिलाड़ी आ रहे हैं। इसलिए दर्शकों का उत्साह देखते हुए मैच के दौरान पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। मैच से पहले पुलिस अधिकारी और यूपीसीए पदाधिकारियों के बीच एक बैठक होगी, जिसमें सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। निरीक्षण के बाद स्टेडियम में मैच कार्यालय का उद्घाटन यूपीसीए के पदाधिकारियों ने किया। जहां से मैच से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। इस मौके पर संजय तिवारी, तालिब, अमित मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

