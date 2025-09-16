IND A VS AUS A: तीन सुरक्षा घेरों में होगा ग्रीन पार्क मैच, खिलाड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। इस दौरान होने वाले तीन वन-डे मुकाबलों की सीरीज में खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा।

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगा। इस दौरान तीन वन-डे मुकाबलों की सीरीज में खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। होटल से स्टेडियम तक खिलाड़ियों के लिए विशेष कारिडोर तैयार किया जाएगा। साथ ही, स्टेडियम की हर दीर्घा में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जो मैच को शांतिपूर्ण ढंग से कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैच के लिए स्टेडियम में तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को निरीक्षण के बाद डीसीपी पूर्वी और टूर्नामेंट डायरेक्टर के बीच हुई बैठक में लिया गया।

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता, एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर के साथ मंगलवार को स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने एक साल पहले हुए भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच में तैयार किए गए सुरक्षा घेरे की जानकारी प्राप्त की। डीसीपी पूर्वी ने स्टेडियम की हर दीर्घा में पुलिस बल लगाने और एयरपोर्ट से होटल तथा होटल से स्टेडियम तक खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा बनाई। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर ने कहा कि मैच अंतर्राष्ट्रीय मानक पर कराया जाएगा।